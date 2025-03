Ica slutar med populära tjänsten: "Folk kan inte sköta sig"

En butikschef som arbetar på ett Ica i centrala Stockholm berättade att den butiken fått porta skolelever från att gå in i butiken i grupp under dagtid. Detta på grund av snatteri och stök i butiken.

– Det är ju synd att man ska behöva göra så här, men vi ser ingen annan lösning just nu, sa han då.

En annan gång fick han se videomaterial på en snattare som klämt in huvudet bland hyllorna för att på så sätt äta en bulle – utan att det skulle synas.

– Personen tog med sig en bulle, pressade sedan in hela huvudet i en hylla och tuggade i sig som att ingen skulle misstänka det. Då det inte hade gått att bevisa vad han gjorde där i hyllan så hände ingenting med honom. Snattare tas ju utanför butiken och detta syntes inte på kameran. Så ja, den glömmer man inte, avslutade han.

Ica-butiken slutar med omtyckta tjänsten

Ica-butiken i Fors har sedan 2021 använt sig av tjänsten "to go" som gjort att kunderna via en app kunnat handla trots att butiken varit obemannad.