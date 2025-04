Påskölen som sålde bäst på Systembolaget 2024

Under påsken 2024 sålde man 617 000 liter, vilket kan jämföras med de 457 000 liter som såldes under en medelvecka 2023. En sådan medelvecka sålde man 5 546 000 liter öl, medan man under påsken 2024 sålde 7 884 000 liter öl, enligt Systembolagets försäljningsstatistik.