Sjukdomen sprider sig i Sverige – det här är symtomen

– Flest fall av harpest brukar rapporteras under sen sommar och höst, men vi har redan nu under början av sommaren fått fler fall inrapporterade, jämfört med motsvarande tid förra året, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg , till VGRFokus.

De flesta som får sjukdomen får det via ett bett av mygga, broms eller fästing, men det kan även smitta via inandning av damm från förorenat gräs och hö eller om man rört vid ett sjukt djur eller druckit förorenat vatten. Sjukdomen smittas dock inte mellan människor.

Får man sjukdomen via direktkontakt med ett sjukt djur eller via insektsbett så uppstår oftast ett sår på huden och lymfkörtlar förstoras och blir ömma. Om man får sjukdomen via förorenat damm kan man istället få lunginflammation och vid förorenat vatten kan man få sår i munnen och svalget.