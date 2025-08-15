Det är tuffa tider för många butikskedjor. Ändrade köpmönster hos kunderna och stigande lokalhyror gör det svårt att få ihop ekonomin för många.
Nu har den populära klädkedjan Gina Tricot beslutat sig för att lämna Landskrona och stänga igen sin butik där.
Gina Tricot stänger sin butik i Landskrona
Anledningen är att butiken i Landskrona inte har utvecklats som önskat, vilket lett fram till beslutet att stänga, säger klädkedjans Sverigechef Lotta Eriksson till HD.
Man kommer inte att öppna någon ny butik i kommunen eller i närområdet istället.
– Inte i närtid i alla fall som vi vet nu. Men vi är alltid öppna för nya lägen och handelsplatser, säger Lotta Eriksson till HD.
Personalens framtid är oklar
Vad som kommer hända med butikens fast anställda personal är ännu oklart. Butikens hyreskontrakt löper ut januari 2026 och kommer inte att förlängas.