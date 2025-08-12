Älskat kafé stänger – personalen behöver semester: "Det räcker nu"

Det älskade sommarkaféet på Öland har slagit igen. Familjen som drivit det känner sig klara och behöver lite semester efter alla somrar.

Varje sommar i fem års tid har familjen Petersson-Persson drivit det älskade Källafiket i den gamla hembygdsgården i Källa på Öland.

Men i år är det sista sommaren som familjen driver kafét och söndagen den 10 augusti var kaféets sista öppna dag.

– Att vi lägger ner verksamheten beror främst på att jag bara har ett år kvar av mina ekonomistudier, och därefter vill jag söka jobb inom det området. Annars hade vi nog fortsatt, säger 23-årige Johan, som startade kaféet ihop med sin mamma, till Barometern.

Personalen känner sig färdiga: "Det räcker nu"

Flera familjemedlemmar har hjälpts åt att driva kaféet, men efter att ha jobbat flera somrar i rad behöver de semester. När familjen inte jobbar i kaféet är de med övriga familjen i Skåne.

– Vi tycker att det räcker nu. Det här har varit en gammal dröm som mina barn har hjälpt mig att förverkliga. Jag känner mig väldigt tacksam och nöjd, säger Johans mamma.

Hoppas någon tar över kaféet

Förhoppningen är att någon annan ska ta över kafét och driva det vidare i egen regi, men det är just nu oklart vad som kommer hända framöver.