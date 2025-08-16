Det som började som en "investering" tog snabbt en oväntad vändning. Nu varnar polisen för en metod som allt fler faller offer för – och som kan drabba vem som helst.

En man såg en chans att tjäna snabba pengar på investeringar han stötte på via telefonen. Några få meddelanden senare var hans livs besparingar borta.

Det som utlovades som en enkel väg till ekonomisk frihet visade sig vara något helt annat – här är vad du behöver veta för att inte råka ut för samma.

155 000 kronor rakt i sjön

En man i 20-årsåldern bosatt i Ljungby kommun förlorade över 155 000 kronor efter ha blivit utsatt för ett bedrägeri kopplat till kryptovaluta. Händelsen är nu polisanmäld.

Vid två olika tillfällen förde han över pengar till vad han uppfattade som investeringsföretag inom krypto. I båda fallen hade han hittat kontaktuppgifterna via annonser på Instagram.

Efter att ha visat intresse för investeringarna blev mannen inbjuden till en grupp i meddelandetjänsten Telegram, där han fick instruktioner om hur pengarna skulle sättas in.

Första gången satte han in 1 200 euro – cirka 13 400 kronor. När han försökte ta ut pengarna möttes han av tystnad från motparten, rapporterar Smålandsposten.

Förlorade ytterligare 142 000 kronor

Vid andra tillfället förde han över 12 700 euro, som motsvarar cirka 142 000 kronor, till ett annat företag. När han ville ta ut dessa pengar fick han istället krav på att sätta in ännu mer för att få tillgång till beloppet.

Någon utbetalning kom aldrig, och det var då han valde att göra en polisanmälan.

Polisen: "Väldigt svårt"

Polisen har ännu inte inlett någon förundersökning. Tidigare har presstalespersonen Mats Ljungqvist kommenterar hur svårutredda kryptobedrägeriger ofta är: