Telenor varnar kunderna – då kan du ha blivit lurad

Telenor varnar just nu sina kunder i Norge för en stor våg av bluffsamtal som ser ut att komma från Nederländerna.

Enligt Thorbjørn Busch, chef för Telenors norska säkerhetsavdelning Abuse, Crime & Fraud, har mobiloperatören redan stoppat över 830 000 samtal på bara en dag, skriver Sunnmørsposten.

– Samtalen görs från olika nummer varje gång, vilket gör det svårt att ställa in automatiska blockeringar för att förhindra dem, säger Busch.

Telenor varnar sina kunder för bluffsamtal

Bedragarna som ringer upp påstår sig komma från PayPal eller Klarna. Ett inspelat meddelande säger att ditt konto snart kommer att debiteras ett stort belopp, därefter uppmanas du att trycka på "2" för att prata med en "handläggare" – som i själva verket är en bedragare som försöker komma åt dina betalningsuppgifter.