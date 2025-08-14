Nyheter24
Telenor varnar kunderna – då kan du ha blivit lurad

Publicerad: 14 aug. 2025, kl. 06:30
Genrebilder. Foto: Emilie Holtet/TT & Fredrik Sandberg/TT

Telenor varnar just nu sina kunder i Norge för en stor våg av bluffsamtal som ser ut att komma från Nederländerna.

Alice Adler
Alice Adler
Reporter

Enligt Thorbjørn Busch, chef för Telenors norska säkerhetsavdelning Abuse, Crime & Fraud, har mobiloperatören redan stoppat över 830 000 samtal på bara en dag, skriver Sunnmørsposten

– Samtalen görs från olika nummer varje gång, vilket gör det svårt att ställa in automatiska blockeringar för att förhindra dem, säger Busch.

Telenor varnar sina kunder för bluffsamtal 

Bedragarna som ringer upp påstår sig komma från PayPal eller Klarna. Ett inspelat meddelande säger att ditt konto snart kommer att debiteras ett stort belopp, därefter uppmanas du att trycka på "2" för att prata med en "handläggare" – som i själva verket är en bedragare som försöker komma åt dina betalningsuppgifter. 

Telenor uppmanar nu sina norska kunder att vara extra vaksamma och aldrig lämna ut känslig information via telefon. 

