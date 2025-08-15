Polisen går ut med varning – här slår tjuvarna till

När hösten närmar sig förändras inte bara vädret – även vissa typer av brott brukar öka. Nu går polisen ut med en uppmaning till allmänheten.

Tjuvar slår till när man minst anar det – och många gånger handlar det om organiserade ligor som jobbar över regiongränser. Stölderna kan ske både i hamnar och vid hus där just båtar står obevakade. Men vad är det egentligen som ställs och hur skyddar man sig?

Polisen varnar nu för att stölder kan ske även i din region inom kort, och rekommenderar därför att båtägare tar extra försiktighetsåtgärder.

Här slår tjuven till

Det är inte bara båtmotorer som är i riskzonen, även delar som växelhus och drev stjäls i hög utsträckning, rapporterar Polisen.

Annons

Ofta tar tjuvarna sig ut till båtarna via vattnet, och båtar som blivit av med motor eller delar kan senare påträffas drivande eller uppdragna på ständer, ibland med skador som följd.

Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera sin båt och att vara observant på misstänkta aktiviteter i området.

Minska risken för stöld

För att skydda sin båt finns flera enkla effektiva åtgärder att göra.

Annons

Polisen rekommenderar bland annat att märka båtmotorer både synligt och dolt, använd godkända lås och förankringar, samt se till att hamnområdet har bra belysning – då stölder ofta sker i mörker.

Spårsändare kan också vara en smart investering för att kunna följa upp vid en eventuell stöld.

Ytterligare tips från polisen inkluderar att starta eller delta i båtsamverkan där båtägare hjälps åt att hålla uppsikt och rapportera misstänkt aktivitet, samt undersöka möjligheterna för kameraövervakning på båtplatsen.