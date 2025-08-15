Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Polisen

Polisen går ut med varning – här slår tjuvarna till

Publicerad: 15 aug. 2025, kl. 20:30
Polisbil och svenska flaggan.
Foto: Johan Nilsson/TT & Fredrik Sandberg/TT

När hösten närmar sig förändras inte bara vädret – även vissa typer av brott brukar öka. Nu går polisen ut med en uppmaning till allmänheten.

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämne:

Polisen

Tjuvar slår till när man minst anar det – och många gånger handlar det om organiserade ligor som jobbar över regiongränser. Stölderna kan ske både i hamnar och vid hus där just båtar står obevakade. Men vad är det egentligen som ställs och hur skyddar man sig?

Polisen varnar nu för att stölder kan ske även i din region inom kort, och rekommenderar därför att båtägare tar extra försiktighetsåtgärder. 

LÄS MER: Varningen: Nu sker flest stölder – så skyddar du dig

Här slår tjuven till 

Det är inte bara båtmotorer som är i riskzonen, även delar som växelhus och drev stjäls i hög utsträckning, rapporterar Polisen

Annons

Ofta tar tjuvarna sig ut till båtarna via vattnet, och båtar som blivit av med motor eller delar kan senare påträffas drivande eller uppdragna på ständer, ibland med skador som följd.

Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera sin båt och att vara observant på misstänkta aktiviteter i området.

LÄS MER: Skarp varning till äldre: Håll ytterdörrarna låsta här

Minska risken för stöld

För att skydda sin båt finns flera enkla effektiva åtgärder att göra. 

Annons

Polisen rekommenderar bland annat att märka båtmotorer både synligt och dolt, använd godkända lås och förankringar, samt se till att hamnområdet har bra belysning – då stölder ofta sker i mörker.

Spårsändare kan också vara en smart investering för att kunna följa upp vid en eventuell stöld.

Ytterligare tips från polisen inkluderar att starta eller delta i båtsamverkan där båtägare hjälps åt att hålla uppsikt och rapportera misstänkt aktivitet, samt undersöka möjligheterna för kameraövervakning på båtplatsen. 

Genom att vara uppmärksam och samarbetsvillig kan man kraftigt minska risken att drabbas av stölder. 

LÄS MER: Varning till privatpersoner i Örebro: "Kan vara brottsligt"

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
21:00
Nyheter
/ Inrikes

Bäst i test: Godaste frysta kräftorna 2025

Idag
20:58
Nyheter
/ Inrikes

En till sjukhus efter drunkningstillbud

Idag
20:30
Nyheter
/ Inrikes

Polisen går ut med varning – här slår tjuvarna till

Idag
18:30
Nyheter
/ Inrikes

Skatteverket: Gör detta omgående – annars bryter du mot lagen

Idag
15:48
Nyheter
/ Inrikes

Ung man död i olycka med sexhjuling

Idag
15:32
Nyheter
/ Inrikes

Lidl återkallar schnitzel – kan innehålla salmonella

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons