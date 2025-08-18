Många gör det utan att tänka efter – speciellt under varma dagar. Men det kan vara ett misstag som får konsekvenser, enligt experter.

När värmen slår till är det få saker som känns viktigare än att ha tillgång till vatten. Många av oss lämnar kanske en flaska med vatten i bilen eller på den inglasade balkongen.

Men forskare varnar för vad som händer med vatten som får stå i värmen. Frågan är alltså inte bara om du kan dricka vattnet – utan om du bör göra det.

Svaret kanske förvånar dig.

Drick inte vattnet: "Kan orsaka sjukdom"

Plastflaskor som glömts i bilen under några dagar utsätts ofta för både hög värme och direkt solljus – en kombination som kan få allvarliga konsekvenser.

Temperaturen inne i en bil eller en inglasad balkong kan snabbt stiga långt över 40 grader, vilket gör att både plastmaterialet och vattnet inuti påverkas.

Om flaskan dessutom har öppnats tidigare och du redan druckit ur den, finns en betydande risk att bakterier från din mun, händer eller luften tagit sig in. I en sådan varm och fuktig miljö kan dessa mikrober snabbt börja föröka sig.

Studier visar att vattenflaskor som lämnats i värme snabbt kan bli en grogrund för både mögel, jäst och bakterier. Redan efter 48 timmar har vissa flaskor visat sig innehålla bakterier som staphylococcus aureus – en välkänd orsak till matförgiftning.

– Eftersom det finns så lite forskning på området vet vi inte om mikroberna som växer i vattenflaskor också kan orsaka sjukdom, men det är möjligt, säger Jaime Ross, neuroforskare vid University of Rhode Island, till DN.

Vatten eller en kemikaliebomb?

Slutar det där? Icket. Plastflaskor som är tillverkade av material som PET, kan släppa ifrån sig kemikalier som bisfenol A (BPA) och ftalater när de värms upp, enligt vissa forskare.

Dessa ämnen är kända för att kunna störa kroppen hormonsystem, påpekar bland annat Nicole Deziel, miljöepidemiolog vid Yale School of Public Health, till DN.

Faktum är att mikroplaster, som kan utlösas av plastflaskor till vattnet, kan stanna kvar i kroppen – och har hittats i allt från lever till hjärna, enligt forskning.

Skydda dig så här

Så – vad kan du göra?



Lämna inte en plastflaska med vatten i bilen, eller på platser där temperaturen kan stiga högt. Använd i stället flaskor av rostfritt stål eller glas.