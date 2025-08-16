Nyheter24
Pressbyrån töms – kritiserade glassen säljer som smör

Publicerad: 16 aug. 2025, kl. 11:30
GB Glass-gubben och Pressbyrån.
Foto: Claudio Bresciani/TT & Viktoria Bank/TT

När sommaren värmer töms frysdiskarna i ett rasande tempo. Trots kritik och rubriker är det fortfarande samma glassar svenskarna rusar efter – och säljer snabbt.

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

När sommaren slår till på riktigt är det en sak svenskarna inte kan få nog av – nämligen glass. Kiosker, affärer och bensinmackar fylls. Men ändå ekar frysdiskarna snabbt tomma på vissa favoriter. 

Varje år kartläggs glassvanorna i landet och årets resultat bjuder på både väntade klassiker och inte minst sagt, spännande nykomlingar. Vilken glass har tagit förstaplatsen i Sverige detta år?

Glassarna säljer slut – svenskarnas favoriter 

Enligt färska siffror har glassförsäljningen ökat med hela 15 procent under juli månad. Mitt i rusningen står ett fåtal glassar som tydliga vinnare – vissa så populära att de knappt hinner fyllas på innan de tar slut igen, enligt Pressbyrån.

Allra högst upp hittar vi en klassiker som fortsätter dominera, GB Sandwich. 

Den enkla klassiska glassen med kex är nu för tredje året i rad Sveriges mest sålda glass. Även Piggelin håller sin starka position, trots kritiken kring märkningen av allergener, men det verkar inte ha påverkat svenskarnas sug, skriver Allas

Nykomlingar toppar

Men, det är inte bara gamla klassiker som säljer som smör. En handfull nyheter har också gjort intryck på glassfantaster. Bland årets raketer hittar vi Daim Strawberry – en söt jordgubbs variant av en av svenskarnas mest älskade strutar, som direkt klättrade in på topplistan som nummer tio.

En annan som utmärker sig är Twister Pineapple plant-based – som är ett växtbaserat alternativ och som tydligt visar att svenskarna letar efter mer laktosfria eller veganska alternativ. 

10 populäraste glassarna i Sverige

  1. GB Sandwich (1:a sommaren 2024) 
  2. Daimstrut 
  3. Piggelin  
  4. Magnum Mandel 
  5. Magnum White chocolate strawberry
  6. Tiptip 
  7. Magnum Classic  
  8. Twister Pineapple plant-based
  9. Magnum Double Gold Caramel Billion
  10. Daim Strawberry (NY) 

Källa: Pressbyrån 

Oavsett om du gillar den klassiska "mackan" eller vill testa årets andra nykomlingar, är det uppenbart att glass är en självklarhet för sommaren i Sverige – och några sorter verkar aldrig försvinna.

