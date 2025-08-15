Du kan bli sjuk – om du äter potatis så här

Nu varnar forskare för att den omtyckta potatisrätten kan bära på en dold hälsorisk. En ny studie väcker oro – och kan få dig att tänka om vid nästa måltid.

Potatis är en självklar bas i många hushåll och kommer i otaliga former på våra tallrikar. Men vissa sätt att tillaga denna klassiska råvara kan faktiskt innebära en hälsorisk som man tidigare trott.

Forskare riktade strålkastarljuset mot en populär rätt som många gärna väljer vid sidan av middagen.

Tillagar du potatisen så? Risk för sjukdom

En stor studie från Harvard University har undersökt kostvanorna hos över 200 000 personer under flera decennier.

Resultaten visar att frekvent konsumtion av pommes frites, alltså friterad potatis, är förknippad med en markant ökad risk för att utveckla typ 2-diabetes.

Forskarna fann att de som åt pommes frites tre gånger i veckan eller mer hade 20 procent högre risk att drabbas av sjukdomen jämfört med de som åt mindre eller ingen friterad potatis alls. Intressant nog såg man inte samma samband för andra rätter – som kokt, bakad eller mosad potatis, visar studien.

Orsaken? En kombination av den snabba kolhydrastsabsorptionen i potatisen tillsammans med fett och ämnen som bildas vid friteringen.

Dessa faktorer kan påverka blodsockernivåerna och kroppens insulinreglering negativt.

Gör detta istället

Studien visade även att bytet från pommes frites till fullkornsprodukter, som fullkornspasta eller brunt ris, kan minska risken för diabetes med nästan 20 procent. Men också att öka intaget av grönsaker och baljväxter, rapporterar StudyFinds.

Hälsomyndigheter rekommenderar därför att man begränsar intaget av friterad potatis och istället prioriterar potatis tillagad på andra sätt eller ersätter det med fiberrika kolhydrater.