Ät inte din medicin så här – kan ge allvarliga konsekvenser

Vad är det egentligen som gör att läkemedel inte alltid fungerar som de ska? Små misstag kan leda till stora konsekvenser – här är vad du bör undvika.

Att ta medicin är något många gör på daglig basis, men det är lätt att göra fel utan att veta om det. Små misstag kan påverka hur läkemedlen fungerar – och i värsta fall kan det bli farligt.

Oavsett om du tar mediciner regelbundet eller bara ibland, är det ändå viktigt att veta hur du ska använda dem.

Vad är egentligen de vanligaste misstagen, och varför är de så viktiga att undvika? Här reder vi ut några av de vanligaste fällorna.

Det ska du undvika

Något av de vanligaste misstagen är att inte följa ordinationen exakt. Till exempel att hoppa över doser, ta medicinen vid fel tidpunkt eller överdosera för att det inte känns bättre kan både minska effekten och öka risken för biverkningar.

Apotekaren Erik Stridh på Läkemedelsverket betonar vikten av att följa instruktionerna noga.

– Följsamheten är väldigt viktig, att man använder läkemedlet på rätt sätt. Om man ska ta medicinen varje dag, men glömmer någon dag kan det påverka effekten, säger han till Aftonbladet.

En annan vanlig fälla är att kombinera mediciner med fel mat eller dryck. Som att till exempel ta medicinen med en klunk grapefruktjuice eller mjölk – kan störa upptaget av vissa läkemedel.

Samtidigt kan alkohol i kombination med vissa mediciner göra biverkningarna värre eller minska medicinens effekt helt.

Hur du förvarar dina mediciner är också viktigt. Vissa läkemedel blir känsliga för värme, ljus eller fukt – och förvaras de fel kan de bli dåliga eller till och med skadliga.

Att använda mediciner efter bäst före-datum kan därför vara riskabelt, särskilt när det gäller ögondroppar eller antibiotika, rapporterar Aftonbladet.

11 misstag med läkemedel – kan bli farligt

Att ta medicin är mer än bara att svälja en tablett.

Ta inte mer än rekommenderat. Dela inte tabletter om de inte är avsedda för det. Tidpunkten för medicinering spelar roll. Drick inte kalciumrika produkter eller grapefruktjuice i samband med läkemedlet. Se till att svälja tabletter med tillräckligt mycket vatten för att minska risken att de fastnar eller irriterar halsen. Kombinera aldrig medicin med alkohol. Förvara medicin enligt instruktioner – annars kan de bli farliga att använda eller förlora sin styrka. Använd inte mediciner efter utgångsdatum. Gå på planerade uppföljningar hos läkaren. Avsluta inte behandlingen i förtid, särskilt antibiotikakurer. Se till att dina läkemedel inte "krockar" – kolla så att du kan ta dem tillsammans.

Att göra fel med sina läkemedel kan leda till allvarliga konsekvenser – det gäller att vara uppmärksam.