Kunderna rusar till Dollarstore – oväntade varor skapar kaos

Publicerad: 17 aug. 2025, kl. 17:30
Dollarstore och kunder som köar.
Foto: Magnus Lejhall & Henrik Montgomery/TT

Dollarstore har lanserat nytt och intresset har exploderat. En video på TikTok visar upp minst sagt oväntade varor, som har fått kunder att rusa till butiken.

Dollarstore har gjort det igen, nämligen att få kunderna att storma till butiken. En video som publicerades på TikTok visar upp oväntade varor i spännande former, minst sagt – som skapat stor hype online. 

Hösten är här… Eller hur var det nu igen? Med det följer det traditionsenligt en mängd av nya säsongsprodukter i butikerna. 

Men denna gång är det något som har gjort kunderna både förvånade och nyfikna på en och samma gång. 

Kunderna rusar till Dollarstore 

Den rör sig om Dollarstores nya höst-nyheter med samlingar av muggar, fat, skålar – allt med halloweenmotiv. 

Muggarna är formade som spöken, faten likaså och pumporna finns både som dekoration och serveringsskålar. De charmiga artiklarna har snabbt blivit en snackis på sociala medier.

"REDAN?"

Med över 80 kommentarer visar videon upp de spökaktiga varorna i butikshyllorna, och kommentarerna haglar in från kunder:

"VA REDAN SKÄMTAR DUUUUUU" 

"Mina pengar kommer försvinna…" 

"Ska dit snart!" 

"Hur mycket kostar spökfatet?" 

"NÄMEN GUD NU MÅSTE JAG ÅKA TILL DOLLARSTORE!" 

"Älskar Älskar Älskar" 

"Jag vill ha allt!" 

"LÄGG INTE SPÖKMUGGEN I DISKMASKINEN, MIN SPRACK DIREKT!"

Det är tydligt att efterfrågan är enorm – men är det inte lite för tidigt?

Kommentarer

