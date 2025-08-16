Nyheter24
Kunderna springer till Normal: "Kaos i hyllorna"

Publicerad: 16 aug. 2025, kl. 08:30
Normal och normalkasse.
Foto: Mickan Mörk/TT

Normal har gjort det igen. En produkt kopplad till en omtyckt artist får kunderna att springa – och i sociala medier sprids nu både hyllningar och panikköp.

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Kön ringlar utanför butiken och TikTok exploderar, Normal har gjort det igen. En ny vara har landat på hyllorna och jakten är igång.

Och det handlar inte om vilken vara som helst.

LÄS MER: Kunderna flockas på Normal efter att oväntad vara släpps

Kunderna flockas på Normal 

Den amerikanska artisten och skådespelaren Sabrina Carpenter har inte bara toppat listorna med hits som "Espresso" och "Please Please Please" – nu gör hon även succé även i parfymvärlden. 

Den populära doften Sweet Tooth har börjat säljas på Normal, och reaktionerna på nätet har varit allt annat än svala. 

På TikTok kallas parfymen redan för en "celebrity-dupe" till dyrare niche-parfymer med noter av choklad, karamell och vanilj. Många menar att Sweet Tooth är en perfekt blandning mellan lyx och lekfullhet – till ett pris som chockar.

Parfymen säljs för 188 kronor, vilket många tycker är långt ifrån vad man brukar betala för en kändisdoft. 

LÄS MER: Normal öppnar ny butik – ger ut gratis produkter

"Var snabb"

"SPRING!!!!"

"Den röda är god och har mest doft, den håller längst också"

"Allt är typ slut tyvärr man måste vara snabb"

"Min nya signaturdoft. Känner mig som en walking vanilla cupcake!"

"Kostar det bara 188 kr??"

LÄS MER: Norska kunder rusar hit just nu – här är varan de vill åt

Alla är dock inte överens

Hajpen är enorm, men alla är inte lika lyriska. I kommentarerna varnar vissa för att doften inte håller länge eller att den känns "för söt".

"Luktar gott men håller jättedåligt, bara så ni vet"

"Doften försvinner efter 2 minuter" 

"Ni behöver inte springa – parfymerna luktar vatten och alkohol – inte värda pengarna"

"Den luktar äckligt, den karamellfärgade luktar som manlig parfym efter den har torkat. Den cherry luktar som medicin blandad med gammal tant. Inte värt även om de är billiga"



