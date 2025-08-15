Lantchips beslut – tar tillbaka populära snacksen

Från och med vecka 24 kommer man att kunna köpa Lantchips nya smaker. Nyheterna har fått kunderna att jubla!



Varje säsong brukar de olika snacks- och godisföretagen komma med nya smaker, sorter och påhitt som de bara säljer under en begränsad period.

Många brukar vara nyfikna på nyheterna och sugna på att testa.

Nyheter24 skrev tidigare i veckan om Cloettas godisnyhet. Cloetta är ett av de ledande godisföretagen i Sverige och har funnits i hela 160 års tid. Godisföretaget Cloetta tillverkar klassiker som Kexchoklad, Center, Plopp och Sportlunch. Företaget äger även lösgodismärket Candyking.

I höst kommer de släppa Polly Banana Split, till många kunders förtjusning.

LÄS MER: Flera till sjukhus efter att ha ätit Dubaichoklad

Älskad chipssmak gör comeback

Även Lantchips kommer att släppa några nya smaker i höst, något som fått kunderna att jubla.



I höst kommer man kunna köpa en påse lantchips med smak av lagrad ost eller kantarell. Just kantarellsmaken har gjort många kunder väldigt glada.

När @matsiktet delade med sig av nyheten var det många som delade sin glädje bland kommentarerna och taggade sin vänner.

Flera finns att det fanns kantarellchips förr och refererar till barndomen.

"Jag älskade deras kantarellchips som barn".

"Herreguuuuud om det är samma kantarellchips som kommer tillbaka som fanns förr".



"Gud så gott, kantareller, lagrad ost och tryffel! Tre bästa smakerna".

"OMG KANTARELL".

"Längtar!!!"

Då kan du köpa Lantchips med kantarell

Lantschips lagrad ost och kantarell kommer att finnas att köpa i butik från och med vecka 34.

