Omtyckt bokhandel går i graven – efter 14 år

I helgen stängde Alvesta Bokhandel för gott.

Alvesta Bokhandel, som drivits i 14 år, har nu bommat igen för gott.

Alvesta Bokhandel stänger: "Känns jobbigt"

Redan i fjol lade butikens ägare Annicka Johansson ut butiken till försäljning – utan napp. Under lördagen stängdes butiken för sista gången, något även Smålandsposten uppmärksammat.

"Sista dagen blev väldigt känslosam, en hel del kunder kom in och sa tack för den här tiden och lycka till", skriver Johansson i ett inlägg på Alvesta Bohandels Facebooksida.

Annons

För Smålandsposten berättar hon att målet alltid var att hitta en köpare, och att det känns tungt att butiken nu måste stänga för gott.

– Det är klart att det känns jobbigt, säger hon.

Annicka har drivit Alvesta Bokhandel sedan 2011.

Kundernas sorg: "Kommer att vara mycket saknad"

Annons

Under inlägget på Facebook fylls kommentarsfältet med kärlek och stöttande ord, och flera trogna kunder uttrycker sin sorg över att Alvesta Bohandel går i graven.

"Alvesta kommer aldrig att bli sig likt, du lämnar ett stort tomrum", skriver en.

"Nu kommer Alvesta bli tystare och tommare. Din bokhandel var våran metropol", skriver en annan.