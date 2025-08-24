Ditt BankID kan sluta fungera – gör detta innan sista datumet

Har du fått upp det här meddelandet i BankID? Då måste du agera innan det viktiga datumet passerat.

2024 hade BankID 8,6 unika användare i Sverige. Samma år gjorde dessa hela 7,6 miljarder transaktioner, enligt BankID:s egna siffror.

Men vad många inte tänker på, det är att ditt BankID inte fungerar för alltid. Hur lång giltighetstiden är på ditt konto beror på vilken bank du använt för att utfärda det, men det vanligaste är tre år.

"Precis som ett pass eller ett ID-kort har BankID en giltighetstid. Innan ditt Mobila BankID går ut bör du förnya det. Du får en påminnelse i appen innan giltighetstiden går ut", skriver de på sin hemsida.

BankID: "Viktig information - OBS!"

Om ditt BankID håller på att löpa ut så kommer du meddelas på flera sätt.

Den viktiga informationen går ut till användare både i BankID-appen och i samband med att kontot används för att genomföra ett köp i andra appar.

Så här ser meddelandet inne i BankID-appen ut om din giltighetstid närmar sig sitt slut:

Så här ser meddelandet ut när du använder ditt BankID i andra appar:

Så gör du om - om ditt BankID håller på att löpa ut

Blir du notifierad om att ditt BankID snart löper ut så är det enklast att förnya det på en gång.

Så här skriver de på sin hemsida: