Varning för BankID-bluff – flera har anmält

Publicerad: 11 aug. 2025, kl. 16:30
Polisen lyfter ett varningens finger för bedragare som just nu är i farten och som försöker få åtkomst till inte ont anande offers BankID.

Julia Zabielski
Julia Zabielski,
Redaktör

Det har varit några år av återkommande bedrägerivarningar. Via telefonsamtal, sms och mejl har bedragare lyckats lura till sig stora summor pengar, men under våren kunde polisen se ett positivt trendbrott.

För första gången sedan 2020 hade brottsvinsterna från just bedrägerier nämligen minskat. 

– Vi har under året noterat lägre brottsvinster i de enskilda polisanmälningar vi fått in. En bidragande orsak är det arbete som bedrivs för att göra det svårare för bedragare att genomföra den här typen av brott, sa Viktor Lundberg, operativ koordinator på polisens nationella bedrägericentrum, i ett pressmeddelande då. 

Varningarna för bedrägerier har alltjämt inte avtagit. Bara under förra veckan kunde Nyheter24 rapportera om hur allt från nätbanken Avanza till polisen i region Väst flaggat för att bedragare är i farten.

Och nu går polisen i Västernorrland ut med en bedrägerivarning till allmänheten. 

Polisen: Bedragarna ber dig logga in på BankID

Under den senaste tiden har nämligen polisen fått in anmälningar om fyra bedrägeriförsök och ett bedrägeri i Örnskölds kommun. 

I samtliga fall har bedragarna haft samma modus: De har ringt upp offren och uppgett att de arbetar för polisen, för att sedan säga att ärendet de ringer angående kräver att offren loggar in på BankID.

"För att öka på sin trovärdighet använder sig bedragarna av polisens ord och begrepp som vi använder i vardagen när vi är i kontakt med allmänheten", uppger Andreas Dahlbom, operativ koordinator vid polisen i Västernorrland, på polisens webbplats

Offer uppmanas anmäla till polisen

Polisen uppmanar personer som blir utsatta för dessa bedragare att avsluta telefonsamtalet så snabbt som möjligt och avråder allmänheten från att logga in på BankID på någon annans uppmaning.

"Om man är osäker på om man verkligen pratar med polisen kan man alltid lägga på luren och ringa 114 14 och be att bli kopplad till den person man pratade med", konstaterar Andreas Dahlbom.

Om man blivit utsatt för ett bedrägeriförsök, eller ett fullbordat bedrägeri, bör man göra en polisanmälan. 

