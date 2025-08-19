Nytt seniorboende i lyxig regnskog – 20 minuter från stan

Utanför Göteborg byggs ett nytt seniorboende med tropiska inslag – perfekt för den som vill njuta av det goda livet när jobb och slit lagts på hyllan. Men vad kostar kalaset?

"I en bekväm loungemöbel under några exotiska träd dukas den traditionsenliga fördrinken upp. Charkuterier, ostar och goda drycker i kristallglänsande glas. Några meter därifrån skjuts den sista boulekulan bort i en rafflande match grannar emellan. Ett par följer dagens skådespel från sin balkong."

Så går det att läsa om det nya seniorboendet inom Bovieran-konceptet som byggs i Ytterby, 20 minuter med tåg från Göteborg.

Lägenheterna byggs i en U-form runt om en 1 400 kvadratmeter stor vinterträdgård. Det inglasade uterummet bjuder på svensk sommarvärme större delar av året, en inomhusdamm, bastu, gemensamma matytor och en pergola, skriver Balder.

Foto: Balder

Så mycket kostar en bostad på seniorboendet

De boende bor självständigt i egna bostadsrätter, med chans till umgänge utanför dörren om man så vill. Det beprövade konceptet finns redan på 28 orter i Sverige.

Men att bo i en regnskog i Sverige är inte gratis.

Den 14 maj 2023 såldes en trerummare på 86 kvadratmeter på Bovieran i Västerhaninge för 2 950 000 kronor. I april 2024 såldes en lika stor lägenhet på Boverian i Järfälla för drygt 3 900 000 kronor.

I Enköping och Nyköping ligger lägenheter av samma storlek just nu ute till försäljning för 1 995 000 kronor vardera.