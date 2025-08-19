Den kända Saab-toppen konfronterades och blev uthängd av Dumpen. Samma månad sålde han sina Saab-aktier för 1,6 miljoner kronor.

En 50-årig man som har suttit i koncernstyrelsen inom Saab sedan 2008 är nu uthängd på pedofiljägar-sajten Dumpen. I juli tog mannen kontakt med vad han trodde var en 14-årig flicka på Snapchat.

I början skrev han om allt musik till sitt fackliga engagemang. Sedan frågade han flickan om hon åt p-piller och skrev "Skönt att spruta i" och "Tänk om du kunnat rida nu". Chattarna blev sedan mer avancerade, och han planerade därefter en träff i Linköping med flickan.

Saab-toppen skrev att han längtade tills hon fyllde 15, och att de under sin första dejt kunde "pussas och gosa".

Saab-toppen tar kontakt med flickan på Snapchat. Bildkälla: Beate Oma Dahle/TT Bild

Dagen de ska ses så är mannen på sitt jobb som vanligt innan han tar bilen för att köra till tågperrongen i Linköping. Men där väntar inte någon 14-årig flicka på honom.

Istället konfronterades han av Dumpen, och under söndagen blev han uthängd på sajten bland hundratals andra "gäddor".

Saab om mannen på Dumpen: "Vi tar kraftigt avstånd"

Mattias Rådström, presschef på Saab, skriver i ett mejl till Expressen att de är medvetna om händelsen och att personen valde att kontakta Saab för att informera dom om läget.

Mannen ombads då omedelbart att lämna sin plats som arbetstagarrepresentant i styrelsen.

"Vi tar kraftfullt avstånd från alla former av kränkningar eller övergrepp mot barn och jobbar mycket systematiskt och engagerat med frågor som rör mänskliga rättigheter såväl i Sverige som i andra länder”, skrev Rådström till Expressen.

Fredag den 15 augusti så upphörde mannens uppdrag på Saab, skriver Expressen.

Mannen hade ett topp-jobb på Saab och satt i styrelsen. Bildkälla: Karin Wesslén/TT Bild

Saab-topp uthängd på Dumpen – sålde aktier för 1,6 miljoner

För Nyheter24 berättar Sara Nilsson, ansvarig utgivare på Dumpen:

– Den 27-28 juli tog han kontakt med vårt fiktiva barn och den 11 augusti konfronterade vi.

En intressant detalj är att Saab-toppen i slutet av juli – alltså samma månad som han chattade med Dumpen – sålde flera tusen aktier i Saab.