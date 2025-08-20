Varje år drabbas människor av allvarliga symtom efter att ha ätit giftig svamp – ofta efter att ha trott att det rörde sig om helt ofarliga sorter. Nu riktar Läkemedelsverket en skarp varning till alla svampplockare: Läs detta innan du ger dig ut i skogen i sensommar och höst 2025.

När hösten är på intåg blir svampplockarna i skogen fler samtidigt som riskerna ökar för tråkiga överraskningar.

Trots varningar varje år fortsätter svampplockare att chansa – ofta med allvarligare konsekvenser.

Nu går Läkemedelsverket ut med ett viktigt meddelande till alla som ska plocka svamp sensommar- eller hösten 2025.

Läkemedelsverkets uppmaning till svamplockare

"I takt med att svampsäsongen drar igång i skog och mark väntas antalet samtal till Giftinformationscentralen om svampförgiftning öka", skriver Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Anledningen är ofta att människor har fått i sig svampar som visat sig vara giftiga. De vanligaste fallgroparna handlar om svampar som ser "oskyldiga" ut, men som i själva verket kan vara giftiga, och i värsta fall livshotande.

En särskilt lurig bov i dramat är den vita flugsvampen, en svamp som på ytan kan likna den bekanta champinjonen.

Men Läkemedelsverket understryker att skillnaden mellan svamparna är livsviktiga. Den vita flugsvampen innehåller toxiner som kan ge kraftiga magsmärtor, diarréer och i allvarliga fall skador på lever och njurar.

Senaste året har även flera fall av förgiftningar med toppig giftspindelskivling, en svamp som kan orsaka permanenta njurskador, rapporterats.

Skillnad mellan ätbar och giftig svamp

Hur undviker man att råka ut för detta? Experter betonar vikten av att bara äta svamp som man med säkerhet känner igen.

En viktig tumregel är att undvika svampar med vita skivor och att inte plocka gröna eller vita svampar utan att vara helt säker på sorten.

Som hjälp har Giftinformationscentralen tagit fram en gratis giftsvampguide på 34 olika språk – för att minska antalet samtal från personer som blivit förgiftade, rapporterar Läkemedelsverket.