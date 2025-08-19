Nyheter24
Vädret kan påverka din hälsa – känsligaste grupperna

Publicerad: 19 aug. 2025, kl. 21:30
Termometer som visar höga temperaturer, överläkaren Mikael Sandström och personer som promenerar i regn
Vädret kan påverka hälsa på olika sätt. Foto: Erik Johansen/NTB/TT, Skärmavbild/TV4/Nyhetsmorgon och Anders Wiklund/TT

Högsommarvärme. Störtskurar. Och ett potentiellt snöfall. Ja, väderleken i Sverige är sannerligen växlande just nu. Men visste du att de snabba väderomslagen kan påverka vår hälsa?

Julia Zabielski
Julia Zabielski,
Redaktör

Väderlek, Huvudvärk

Högsommarvärmen har, under denna vecka, snabbt bytts ut mot betydligt lägre temperaturer, regn och i vissa fall till och med prognoser om snö på vissa håll i landet.

Och de snabba väderomslagen hör faktiskt hösten till. Lågtryck och högtryck växlas ständigt under denna årstid, uppger TV4-meteorologen Madeleine Westin i "Nyhetsmorgon".

Medan det kan ta uppemot två dagar för en varmfront att röra sig från södra till norra Sverige tenderar kallfronter med lågtryck att röra sig betydligt snabbare. 

– Det här kan gå väldigt, väldigt fort. Har vi stormlågtryck med fronter kopplade till det, då går det riktigt fort. Vi kan prata om några timmar, säger hon i programmet.

Mikael Sandström: Väderomslagen kan påverka hälsan

Utöver att väderomslagen förstås kan göra att planer på utomhusaktiviteter går i stöpet och att det kan bli något svårare att välja kläder om morgnarna kan de snabba växlingarna faktiskt också påverka vår hälsa.

I "Nyhetsmorgon" konstaterar överläkaren Mikael Sandström att det är relativt välkänt att extremvärme kan vara påfrestande för äldre såväl som sjuka. Men även kallt och fuktigt väder kan ha en negativ påverkan på vissa grupper.

Sandström pekar bland annat ut personer med fibromyalgi, reumatoid artrit såväl som individer med migrän.

– Reumatologiska sjukdomar som involverar leder på olika sätt eller muskelfästen, kanske man skulle kunna säga synes vara känsligare. Det finns en del gjorda studier där man rapporterar in varje dag. Och då mår de här patientgrupperna sämre när det är kyla och fuktigt. Och även de med migrän och huvudvärk, just vid lågtryck, säger läkaren i programmet.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Även indirekta symtom av lågtryck

Lågtryck kan också få leder att expandera, vilket i sin tur kan orsaka smärta. Därutöver lyfter Mikael Sandström hur forskning kunnat visa att lågtryck indirekt kan leda till exempelvis torr hud, stelhet och kärlkramp.

– Teorin förkortad nu här, är att det finns vissa effekter. Om du får kall vind i ansiktet så kan man få en reflex som gör att hjärtkärlen drar ihop sig och att man får kärlkramp, säger han i "Nyhetsmorgon". 

Upplever du att ditt mående påverkas av det växlande vädret? Kommentera nedan!

Kommentarer

Senaste nytt
