Så sparar du tusenlappar på maten – enkla tipsen

Augusti kan vara en ekonomisk utmaning för många efter sommarens slösande. Men genom smart planering och några enkla knep kan du spara både pengar och minska matsvinnet.

Augusti är ofta en tuff månad för plånboken. Semestern är över, och vardagens kostnader börjar kännas av igen. Men enligt maträddarappen Too good to go kan man med smarta matvanor både spara pengar och minska matsvinn – utan att kompromissa med smak eller kvalitet.

Här är några enkla tips som gör stor skillnad.

Planera veckans mat utifrån vad du redan har

Istället för att handla först och planera sen, gör en snabb inventering hemma i skafferiet, kylskåpet och frysen. Utgå från det du redan har när du sätter ihop veckans meny.

På så sätt slipper du köpa onödiga råvaror och kan istället använda upp det som finns, vilket minskar risken för att mat blir dålig och måste slängas.

Många slänger mat i onödan bara för att bäst före-datumet passerat. Det datumet visar egentligen när maten är som bäst – inte när den blir farlig att äta.

Använd istället titta-lukta-smaka-metoden. Om maten ser okej ut, luktar normalt och smakar bra går det oftast fint att äta även efter datumet.

Förvara maten rätt för längre hållbarhet

Bra förvaring gör stor skillnad. Kylvaror ska förvaras mellan 2–4 grader, och grönsaker kan ofta frysas in om du inte hinner äta upp dem.

Att skära ner och frysa grönsaker gör det enkelt att använda dem i grytor, pajer eller smoothies längre fram. Och en prydlig kyl ger bättre överblick så att inget glöms bort.

Visste du att jordgubbar och hallon håller längre om du förvarar dem i en lufttät burk med hushållspapper? Eller att tomater mognar långsammare om du lägger dem med stjälken nedåt?