Se upp för dolda sparfällan – få känner till det

Det är populärt att spara pengar på börsen. Trots att det saknas garantier på att det ska gå bra för dig finns vissa fallgropar under 2025 få känner till.

Att förvalta sparpengar på börsen är både populärt och öppnar för möjligheten att kunna påverka det egna sparandet, både på kort och lång sikt.

Men liksom investeringar på börsen aldrig är förenat med säkerhet eller garantier finns också vissa fallgropar man bör känna till. I värsta fall kan fällorna resultera i att du förlorar mer pengar än du kanske räknat med.

"Fallgropen" få känner till när du sparar pengar

I en intervju med Expressen redogör Avanzas privatekonom, Felicia Schön, att det finns en effekt på fondsparandet många småsparare sällan känner till.

Det är inte ovanligt att man har ett sparande någon form av fond. Faktum är att åtta av tio svenskar uppger att de har pengar förvaltade i någon typ av fondsparande, enligt Fondbolagens förening. En sparform som är vanlig i Sverige är att förvalta pengar i en global indexfond med låg avgift. De tenderar nämligen att ”bara” rulla på.

Under 2025 har dock avkastningen varit en besvikelse i den typen av sparform, redogör Expressen för och hänvisar till faktorer som turbulensen på den amerikanska börsen i vintras som en bidragande orsak bakom det.

Därför skiljer sig avkastningen nu

Samtidigt som många globalfonder nu ligger på minus, har bolag återhämtat sig. Dow Jones world index har ökat med 13 procent i år. Varför är det så?

– Det är högst sannolikt valutaeffekten som spökar. Det är den absolut största anledningen till den extremt stora skillnaden, säger privatekonomen Felicia Schön till tidningen.

Hon menar att de som agerar passivt på börsen, eller de som är nybörjare, helt enkelt inte har koll på detta.

– Jag får många frågor om det. Hur det kommer sig att ens egen fond inte är i linje med index, eller varför det fortfarande är negativt när börsen är positiv och så vidare.

Mindre tillbaka i kronor för varje dollar

Så när den svenska kronan stärkts har den amerikanska dollarn försvagats vilket även ger effekt på sparandet i globala indexfonder.