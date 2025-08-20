Vi må välja bilen efter plånboken, behovet och funktionen – men har du någonsin funderat över vad ditt bilmärke säger om dig som person?
En ny undersökning visar tydligt hur olika bilval väcker särskilda associationer hos andra. Vissa bilar ses som statusmarkörer, andra som ekonomiska val, och några kanske får dig att verka – en aning gammalmodig.
Kanske speglar din bil exakt den bild du också vill förmedla, eller så säger den något helt annat än du tror.
Vad din bil säger om din personlighet
Bilen du kör är mer än bara ett färdmedel. Enligt en färsk Sifo-undersökning genomförd av Kvdbil förknippar svenskarna tydliga personlighetsdrag med olika bilmärken.
Hela 91 procent av de tillfrågade kopplar bilar som Porsche eller Ferrari till särskilda egenskaper, medan vissa märken som BYD fortfarande är relativt anonyma i folks medvetande.
En av de starkaste kopplingarna är den mellan vissa bilmärken och ekonomi. Märken som till exempel Skoda, Kia och Toyota uppfattas som förnuftiga val för den prismedvetne.
Sammanlagt tio olika bilmärken i studien förknippas med att ägaren är ekonomiskt lagd – som är den tydligaste kategorin av alla.
Är du däremot ute efter att signalera status? Då är du knappast ensam om att välja BMW, Jaguar eller Mercedes. De ses av många som symboler för framgång, ambition och i vissa fall en önskan att "sticka ut".
Svenskarnas mest körda bil
Äger du en Volvo så hamnar du i facket "trygghetssökande", tillsammans med Volkswagen. Det handlar inte bara om säkerhetstänk, utan också om en längtan efter det stabila, välbekanta och pålitliga.
Och Tesla och Polestar förknippas snarare med teknikintresse och framtidstänk. Här är vad svenskarnas val av bil säger om deras personlighet.
Trygghetssökande
- Volvo
- Volkswagen
Ekonomisk
- Kia
- Toyota
- Skoda
- Nissan Seat
- Hyundai
- Mazda
- Mitsubishi
- Fiat Dacia
Prestigefull
- BMW
- Mercedes
- Lexus
- Jaguar
Sportig
- Audi
- Porsche
- Alfa Romeo
- Ferrari
- Lamborghini
- MG
Gammeldags
- Renault
- Peugeot
- Citroën
- Ford
- Opel
- Saab
Teknikintresserad
- Tesla
- Polestar
Äventyrlig
- Subaru
- Land Rover
- Jeep
Ungdomlig
- Mini
Miljömedveten
- BYD
- Lynk & Co
Väljer efter vår självbild
– Vi människor har en tendens att välja bilar som speglar vår självbild eller den bild vi vill att andra ska ha av oss. Det kan handla om allt från status till trygghet eller en önskan att sticka ut, säger Daniel Odsberg, försäljningschef till Kvdbil.
