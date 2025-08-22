Det älskade varuhuset Gekås Ullared har börjat sälja julpynt rekordtidigt i år. Här förklarar vd:n varför.



Det är augusti och fyra månader kvar till julafton. Vissa har fortfarande semester och än är sommaren inte slut. Men trots det har det börjat smyga ut julsaker i de olika butikerna, trots att inte ens halloween varit ännu.

För många kan det kännas lite väl tidigt och nästan stressande att man redan ska behöva tänka på julen, fast man knappt hunnit tillbaka till jobbet från sin sommarledighet.

Gekås Ullared säljer julpynt rekordtidigt

På varuhuset Gekås Ullared började man sälja julpynt rekordtidigt i år, redan i juli, vilket Nyheter24 skrev mer om då.

Nu har Nyheter24 pratat med Gekås Ullareds vd Patrik Levin om julhandel och hur det egentligen kommer sig att varuhuset säljer julsaker redan nu.

Finns det verkligen en efterfrågan av julsaker i augusti?

– Korta svaret på din fråga är…. Ja, säger Patrik Levin till Nyheter24.

Därför kan du köpa julpynt redan nu

Enligt Levin så har de som kommer till varuhuset lite annat köpmönster än man kanske har i vanliga butiker, vilket gör att det faktiskt finns en efterfrågan även om det inte är rätt säsong.

– En stor del av våra kunder kommer enbart en till två gånger per år. De efterfrågar ofta möjligheten att handla i kommande säsonger, snarare än i de säsonger som vi befinner oss i vid det givna tillfället, förklarar han.

För att möta kundernas behov har man valt att börja sälja julsaker mitt i sommaren.