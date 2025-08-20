Har du någon gång sett en person snatta i en matbutik? Nu kan du belönas med pengar om du tjallar för personalen.

I och med stigande inflation, ökade matpriser och skenande hyror är det många som har det ekonomiskt tufft. Att folk snattar i matbutikerna har blivit ett allt mer utbrett problem.

Nyheter24 har tidigare skrivit om att vissa butiker i Sverige fått stänga ner sina snabbkassor, för att det pågår så mycket stölder där.

Antalet butiksstölder ökar

Även i England har snatteri av mat ökat markant under året. Bara fram till mars i år hade polisen i England och Wales registrerat 530 643 fall av snatteri, vilket är rekordhöga nivåer.

En butik som drabbas hårt av allt snatteri är matkedjan Iceland. Enligt Richard Walker, Icelands styrelseordförande, har man känt av snatterivågen i England och den har påverkat företagets ekonomi.

Iceland brukar årligen ha en förlust på 20 miljoner pund, på grund av stölder. Och i år skulle siffran kunna bli ännu högre, skriver engelska Independent.

Här får du betalt för att tjalla på snattare i butiken

För att få bukt med snatterierna har de nu kommit på ett system, där de tar hjälp av sina trogna kunder.

Kedjan Iceland har inflöt ett system där de belönar sina kunder med en pund, vilket motsvarar nästan 13 kronor, för varje aktivt upptäckt och anmäld snattare i deras butik.

Kunder som meddelar personalen så fort de ser en person snatta belönas direkt med pengar på sitt medlemskort, som de själva kan handla för, skriver Independent.