Nyheter24
Annons
Nyheter /Ekonomi /Butik

Här får du betalt för att tjalla på snattare i butiken

Publicerad: 20 aug. 2025, kl. 18:00
Bild på en snattare och en kundkorg med ost.
Här får du betalt för att tjalla på snattare i butiken. Foto: Fredrik Sandberg /TT/Emma-Sofia Olsson/SvD/TT

Har du någon gång sett en person snatta i en matbutik? Nu kan du belönas med pengar om du tjallar för personalen.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Butik, Kunder, Pengar

I och med stigande inflation, ökade matpriser och skenande hyror är det många som har det ekonomiskt tufft. Att folk snattar i matbutikerna har blivit ett allt mer utbrett problem.

Nyheter24 har tidigare skrivit om att vissa butiker i Sverige fått stänga ner sina snabbkassor, för att det pågår så mycket stölder där.

LÄS MER: Kaos på Ica Maxi – pensionärerna rasar

Antalet butiksstölder ökar

Även i England har snatteri av mat ökat markant under året. Bara fram till mars i år hade polisen i England och Wales registrerat 530 643 fall av snatteri, vilket är rekordhöga nivåer.

Annons

En butik som drabbas hårt av allt snatteri är matkedjan Iceland. Enligt Richard Walker, Icelands styrelseordförande, har man känt av snatterivågen i England och den har påverkat företagets ekonomi.

Iceland brukar årligen ha en förlust på 20 miljoner pund, på grund av stölder. Och i år skulle siffran kunna bli ännu högre, skriver engelska Independent.

LÄS MER: Asiatisk restaurang stänger efter hundköttskandal

Här får du betalt för att tjalla på snattare i butiken

För att få bukt med snatterierna har de nu kommit på ett system, där de tar hjälp av sina trogna kunder.

Kedjan Iceland har inflöt ett system där de belönar sina kunder med en pund, vilket motsvarar nästan 13 kronor, för varje aktivt upptäckt och anmäld snattare i deras butik.

Kunder som meddelar personalen så fort de ser en person snatta belönas direkt med pengar på sitt medlemskort, som de själva kan handla för, skriver Independent.

LÄS MER: Swish stora ändring – gäller bara dessa Android-användare

Skulle du vilja ha det systemet i Sverige också?

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
18:00
Nyheter
/ Ekonomi

Här får du betalt för att tjalla på snattare i butiken

Idag
17:14
Nyheter
/ Ekonomi

Trump kräver att Fed-ledamot avgår

Idag
17:00
Nyheter
/ Ekonomi

Håll koll på kontot om du har den här banken

Idag
16:04
Nyheter
/ Ekonomi

S: Regeringen borde höja barnbidraget

Idag
15:30
Nyheter
/ Privatekonomi

Se upp för dolda sparfällan – få känner till det

Idag
13:42
Nyheter
/ Ekonomi

Södra miljardinvesterar i sågverk

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons