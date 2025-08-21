Nyheter24
Nyheter /Inrikes /DollarStore

Dollarstore ger bort gratis saker – men bara till vissa

Publicerad: 21 aug. 2025, kl. 14:00
Bild på Dollarstores entré och en flagga.
Dollarstore ger bort gratis saker – men bara till vissa. Foto: Stella Pictures

Dollarstore öppnar en ny enorm butik och trycket förväntas bli högt. För att fira kommer de att ge bort gratis saker, men bara till vissa kunder.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Den 29 augusti öppnar Dollarstore en ny enorm butik. Lokalen kommer ha en total yta på 3 784 kvadratmeter och erbjuda att från skönhetsprodukter till inredning och pyssel.

Lokalen ligger i ett helt nybyggt köpcentrum i Bro och kommer bli en del av Bro Handel.

Dollarstore vill alltid ha nya, fräscha lokaler och när ett nytt handelsområde byggs i närheten av vår gamla butik vill vi självklart vara med, säger Fredrik Holmström, etableringschef på Dollarstore.

Dollarstore öppnar ny butik – ger bort gratis saker

Man kommer att fira öppningen av den nya butiken ordentligt med både extra erbjudanden och presenter. Men det är inte alla kunder som kommer att få en present, utan endast de 200 första betalande kunderna.

– Presenterna som våra 200 första betalande kunder får är vår överraskningshink som är fylld med väl utvalda favoritprodukter. Exakt vad hinkarna innehåller är dock en överraskning. Överraskningshinkar har varit en jätteuppskattad del av våra butiksöppningar de senaste åren och är ett sätt för oss att visa våra kunder lite extra uppskattning, säger Josefin Augustsson, kommunikationschef på Dollarstore, till Nyheter24.

Förväntas bli högt tryck

Inför öppningen förväntar man sig ett högt tryck och mycket kunder.

– Vi firar alltid våra butiksöppningar ordentligt och den här nyöppningen i Bro är inget undantag. Vi brukar alltid ha väldigt många kunder som vill komma och fira våra butiksöppningar med oss och vi hoppas såklart att det blir så i Bro nästa vecka också, säger Josefin Augustsson.

