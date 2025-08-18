Här öppnar en ny enorm KFC-restaurang

Den amerikanska snabbmatskedjan Kentucky Fried Chicken, KFC, kommer att öppna en ny enorm restaurang i Sverige. Här får du veta mer om restaurangen och när den öppnar.

Restaurangkedjan KFC grundades av Harland Sanders född i Henryville, Indiana. I 40-årsåldern köpte han ett motell och café i Corbin i Kentucky där han börjar servera sin speciella kyckling.

Det blir snabbt ett populärt matställe och han tar fram ett hemligt recept för perfekt friterad kyckling.

Öppnade snabbt restauranger världen över

År 1952 öppnar den första franchise-restaurangen, Kentucky Fried Chicken i Salt Lake City. Efter det fortsätter rekryteringen av fler franchisetagare.

År 1964 öppnar den första europeiska restaurangen i England och år 1970 har man redan öppnat 3 000 restauranger i 48 länder, skriver KFC på sin hemsida.

KFC fick stänga i Sverige på grund av dålig hygien

Den första KFC-restaurangen kom till Sverige redan år 1981, men fick snabbt stänga på grund av att hygienkraven inte uppfylldes, vilket SVD skrivit mer om. Sedan dröjde det till 2015 innan KFC öppnade i Sverige igen.

Här öppnar nya stora KFC-restaurangen

Nu har kedjan skrivit på ett hyresavtal som gör att de kommer etablera sig i port 73 i Haninge. Den nya lokalen är 469 kvadratmeter stor och i två plan, vilket även Fastighetsnytt rapporterat om.

Restaurangen byggs i detta nu och kommer stå klar till andra kvartalet 2026. I området finns bland annat Coop och Willys.