Kunderna rusar till Espresso House – det är anledningen

Just nu pågår det en vallfärd till kafékedjan Espresso House. Här får du veta vad för fika som gör kunderna gottesugna.

Den 21 augusti lanserade kaféjätten Espresso House en fikanyhet som har fått kunderna att rusa dit.

Kedjan har nämligen gjort ett samarbete med influencerna Isa Östling och Tilda Törnqvist som har tagit fram en frapino ihop. En frapino är ungefär som en milkshake men med en krämigare bas.

Kunderna rusar till Espresso House

Frapinon är rosa och har fått namnet "Iconic frapino". Den serveras i specialdesignade rosa- och vitrandiga muggar.

Frapinon smakar vanilj och jordgubb och serveras med grädde och rosa strössel på toppen.

Även om Iconic frapinon bara sålts i några dagar har den hunnit få stor uppståndelse. Överallt i landet rusar kunderna nu till Espresso House coffee shops för att lägga vantarna på en krämig frappe.

"Isa och Tilda är två starka och inspirerande röster från den nya generationen som med humor, värme och självdistans vågar gå sin egen väg. Med Iconic Frapino lyfter vi det traditionella fikat till en ny modern nivå som passar en ung målgrupp perfekt", säger Johanna Linnros Scholander, kommunikationschef på Espresso House i ett pressmeddelande.

Starka reaktioner på Tilda och Isas Iconic franino

När de två influencerna lade ut nyheten på sin Instagram fick inläggen snabbt tusentals likes och många kommentarer. Många skriver att de gärna smakar den nya frapinon.

På Instagramstory har Espresso house delat flera stories på kunder som köpt den nya drinken och lagt ut bilder på den.

"10 av 10!", skriver profilen Daniel Paris och flera håller med.



"Den var så god!!"

"Icons serving Iconic!"

"Måste testa!!!"

"Iconic".

"Ska beställa direkt".

"Älskar den".

Drycken kommer att säljas fram till den 30 september 2025.

Foto: Skärmavbild/Instagram

