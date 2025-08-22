Efter sommarens säsong kommer Gröna Lund att stänga ner en älskad karusell som funnits i parken i 42 års tid. Nyheten togs emot hårt av nöjesparksgästerna.

Gröna Lund är en nöjespark i centrala Stockholm och har roat människor sedan 1883. Parken har flera karuseller och både klassiker som kärlekstunneln och vilda musen men även några nyare attraktioner som Ikaros.

I dagarna gick Gröna Lund ut på sin Facebooksida och meddelade att en av deras klassiska attraktioner kommer att stänga efter 42 år i parken.

LÄS MER: Därför säljer Gekås Ullared julpynt redan nu

Gröna Lund stänger älskad karusell

Det rör sig om den klassiska attraktionen "Flygande mattan".

Annons

"Flygande Mattan tackar för sig! Efter sommarsäsongen gör vår trogna 42-åring sin sista flygtur. Så passa på att ta ett sista åk, kanske med någon du delat åkturen med för länge sen. Men oroa er inte: när en era tar slut, börjar en ny. Något nytt och spännande väntar runt hörnet…", skrev Gröna Lund i sitt Facebookinlägg.

Inlägget fick snabbt spridning och har i skrivande stund över 1 600 ledsna likes och 500 kommentarer.

Gästernas sorg när Flygande mattan försvinner

Många av nöjesparkens gäster har kommenterat sin sorg över att Flygande mattan ska försvinna.

Annons

"Det finns absolut ingenting som kan ersätta flygande mattan. Det är i särklass den absolut roligaste karusellen som finns på gröna lund och är oersättlig. Sälj den till oss så monterar vi upp den på Södermalm. Grannarna håller med och har Cash. Jalla. Ring mig jag köper den!", skriver en och flera håller med om att Flygan mattan i särklass är den bästa attraktionen på nöjesparken.

"Hoppas att det blir något likvärdigt i åkupplevelse. Behövs olika typer av hissnande i magen".

"Näää, den man alltid springer till och åker först på grönan".

"Av allt ni kan ta bort så tar ni bort den bästa. Ta bort nått av alla tornen i stället."

"Flygande mattan och vikingen fanns med i min topp 10 som ung. Kittlande skönt i magen under en fallhöjd. Synd att den behöver ersättas men ändå imponerande att den kunde hålla ut så pass länge."

Annons

"Det vad den roligaste karusellen på hela gröna Lund tycker jag."

Foto: Skärmavbild/Facebook

Foto: Skärmavbild/Facebook

Foto: Skärmavbild/Facebook

Foto: Skärmavbild/Facebook

Foto: Skärmavbild/Facebook