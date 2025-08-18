Det älskade kaféet har funnits i nästan 100 år. Men nu tvingas de stänga ner sin verksamhet, till kundernas stora sorg.

Stigande inflation, höjda matpriser och skenande hyror gör att många står med endast några kronor kvar i slutet på månaden.

Den tuffa ekonomiska situationen gör att många förändrat sina köpmönster och slutat unna sig saker som utemat, bio- och kafébesök. Vilket i sin tur leder till att många affärer och kaféer får det ekonomiskt svårt.

Älskat kaféet stänger efter nästan 100 år

Ett älskat kafé som haft det kämpigt med ekonomin länge är Kafé Guldkringlan i Grythyttan, som nu tvingas stänga. De slog upp dörrarna första gången 1928, men hette då Gustavssons café och konditori.

Men nu, nästan 100 år senare, stänger de.

– Vi lyckas inte få ekonomin att gå runt på kaféet så vi kände oss till slut tvungna att ta beslutet att stänga, säger vd:n för Loka brunn till NA.

Tog över efter konkursen

Lokala brunn tog över kaféverksamheten 2019 efter att den förra ägaren hade försatts i konkurs. Tanken var att de skulle baka i konditoriet till Grythyttans gästgiveri som Loka brunn också äger.

Kaféet har tre fastanställda och timpersonal, som kommer att påverkas av stängningen, men hittills är ingen uppsagd eller varslad.

– Det här känns bara jättesorgligt. Vi hade en god idé och en hög ambition men det har varit kämpigt med ekonomin nu en längre tid, säger vd:n för Loka brunn till NA.

Gästernas sorg efter beskedet

"Kära gäster och vänner. Tyvärr blir det inte alltid som man har tänkt sig. Den 1 september kommer vi stänga vår servering och verksamhet i Guldkringlan. Vi vill rikta ett varmt tack till alla er som besökt oss genom åren – för alla möten, skratt och fina stunder vi fått dela med er. Har du presentkort eller värdebevis hos oss? Vi ber dig att nyttja dessa innan 1 september. Tack för att ni har varit en del av vår historia!", skrev Kafé Guldkringlan på sin Facebook-sida.

Inlägget fick snabbt av många kommentarer som uttryckte sin sorg över att de skulle stänga.

"Väldigt tråkigt! En stor förlust för Grythyttan. Det är en så fin träffpunkt med finaste fika och service! Ni kommer vara saknade!", skrev en och flera höll med.

"Det är synd att ännu ett stycke historia försvinner från mina gamla hemtrakter".

"Så tråkigt och en stor förlust för grythyttan".

"Men vad tråkigt!!! Det är ju ett sånt fint fik, snyggt inrett i lyxig mysig stil, med goda bakverk, chai latte och bakad potatis med skagenröra som jag åt senast i tisdags. Jättesynd!"

