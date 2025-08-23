En oväntad effekt av sommarvärmen har fått stockholmarna att agera snabbt. Nu ekar hyllorna tomma – och en specifik produkt har blivit riktigt het.

Hos Clas Ohlson i Stockholm har efterfrågan på vattendunkar ökat med hela 50 procent jämfört med samma period förra året. I vissa butiker börjar lagret ta slut, rapporterar TV4.

– Vi har sett en tydligt ökad försäljning bara under helgen, säger Sandra Nilsson, vice butikschef i Liljeholmen till TV4.

Det är inte första gången sortimentet påverkas av samhällsläget. Butiken har tidigare sett samma mönster när andra typer av krisprodukter lyfts fram i media, som exempelvis vevradio.

Fler butiker ser samma trend

Clas Ohlson är inte ensamma om att märka av effekten. Även Hornbach rapporterar ökad försäljning av dunkar. Hos Biltema steg försäljningen med 15 procent under förra veckan i Stockholmsområdet.

Trots detta rapporterar Stockholm Vatten och Avfall att det inte finns några tecken på hamstring. Invånarna verkar snarare agera med eftertänksamhet än panik.

– Man blir påmind om att man kanske ska ha lite beredskap hemma, säger Johanna Ansker, områdeschef på Stockholm Vatten och Avfall.

Värmen bakom problemet

Vattenbristen beror på ovanligt höga temperaturer i Mälaren, vilket påverkar kapaciteten i stadens vattenverk. I fredags gick Stockholm Vatten och Avfall ut med en uppmaning att spara på vattnet.

Bland annat rekommenderas kortare duschar, att undvika bevattning och att inte fylla på pooler.