5 bilar du bör undvika – inte värda pengarna

Kända bilmodeller med "dåliga" motorer kan snabbt ge onödigt höga kostnader – och kanske inte alltid är värda pengarna. Vilka handlar det om?

Att köpa bil kan vara knepigt, vad är bra och vad är dåligt? Alla bilar är skapade på olika sätt, och vissa modeller kan snabbt bli en ekonomisk miss snarare än ett kap.

Det är lätt att dras till utseendet eller en lockande prestanda, men verkligheten bakom motorn kan ibland vara något helt annat.

Nyheter24 listar bilarna som, trots sin polaritet eller snygga design, har fått dåligt rykte när det gäller motorer och driftsäkerhet.



5 bilar som inte är värda pengarna

Här är fem bilar vars motorer kan svika, och kanske inte är värda pengarna.

Mazda RX-8 – Wankelmotorn som krånglar

Bilmodellen Mazda RX-8 är känd för sin unika Wankelmotor, men tyvärr är ryktet om motorn långt ifrån positivt.

Problemet? Motorn är ofta opålitlig och kräver frekventa och kostsamma reparationer. Trots att bilen är rolig att köra, kan ägarkostnaderna snabbt skena iväg, något som avskräckt många från att satsa på just den här modellen.

BMW i8 – sportbilen med svag motor

BMW i8 är en bil som väcker uppmärksamhet med sin framtida design och innovativa teknik. Men det finns en hake.

Den lilla 1,5 liters trecylindriga motorn kämpar för att leverera den kraft och körglädje som förväntas av en sportbil i den här prisklassen. Ägare har uttryckt sin besvikelse över att bilen inte levererar den kraftfulla prestandan som designen antyder, rapporterar Teksiden.

Toyota MR2 Spyder – inte som förväntat

Toyota MR2 Spyder är smidig och enkel. Men under huven sitter en liten 1,8-litersmotor som ofta anses underdimensionerad i förhållande till bilens potential.

Toyota hade tillgång till kraftfullare motorer, men valde att inte använda dem i den här modellen.

Pontiac Fiero – klassiker men svag motor

Pontiac Fiero var mycket populär och prisvärd på 80-talet. Men den ursprungliga Iron Duke-motorn som följde med modellen visade sig vara en stor svaghet.

Många ägare tvingades byta motor för att få bilen att leva upp till förväntningarna, vilket gjorde bilen betydligt dyrare än vad man först räknat med.

Land Rover Range Rover 5.0

Bilen med sin 5,0 liters V8-motor är imponerande på pappret, men i verkligheten har modellen drabbats av återkommande problem med kamkedjan.

Problemet? Det kan leda till dyra besök hos verkstaden, enligt Teksiden.