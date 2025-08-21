Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Bostad

Amanda gick på toa i sin bostad – krävdes på 14 000 kronor

Publicerad: 21 aug. 2025, kl. 17:00
Genrebild. Foto: Fredrik Sandberg/TT & privat.

En morgon när Amanda Brander från Skinnskatteberg skulle uträtta sina behov orsakades stopp i toaletten – sedan krävdes hon på 14 000 kronor.
– Jag gick och sket helt enkelt, och använde för mycket papper, säger hon till Hem & Hyra.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Bostad

Amanda Brander tog kontakt med fastighetsjouren direkt, som anlände till bostaden flera timmar senare. Väl framme kunde de snabbt lösa problemet med en sugpropp, och fastställde även att ingenting hade fastnat i röret. 

LÄS MER: Petar köpte bostad – upptäckte något oväntat: "Spökhus"

Fick en faktura på 14 000 kronor: "Chockad och arg"

Kort efter incidenten fick Amanda en faktura från hyresvärden på närmare 14 000 kronor, något även Hem & Hyra uppmärksammat. 

– Jag blev chockad och väldigt arg. Jag tänkte: 'Hur ska jag kunna betala detta?', berättar Amanda för Nyheter24

Annons

Enligt Amanda hävdade hyresvärden att det skulle kunna vara hennes barn som orsakat toalettstoppet. 

– Min ena son är åtta år och vet att man inte slänger saker i toaletten, och min yngsta hade precis lärt sig gå, förklarar hon. 

LÄS MER: Misstaget kan kosta dig hundratusentals kronor i pensionspengar

Bestred fakturan 

Amanda valde att bestrida fakturan, och skickade ett mejl till hyresvärden där hon förklarade att kravet var felaktigt och att hon inte tänkte betala. Det slutade med att hon bara behövde betala en tredjedel av summan. 

– Det kändes inte rätt att behöva betala, men jag är tacksam över att jag inte behövde betala hela beloppet. Jag fick hjälp av Hyresgästföreningen. Rätt ska vara rätt, säger hon.

Hem & Hyra har varit i kontakt med hyresvärden som förklarar att de alltid vill hyresgästens bästa. 

– Om det misskommuniceras och vi inte får den här informationen så är det inte bra, säger fastighetsägaren till tidningen.

LÄS MER: Nytt seniorboende i lyxig regnskog – 20 minuter från stan

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
17:00
Nyheter
/ Inrikes

Amanda gick på toa i sin bostad – krävdes på 14 000 kronor

Idag
16:30
Nyheter
/ Inrikes

Anrik fastighet med krog till salu – så mycket kostar den

Idag
16:00
Nyheter
/ Inrikes

7 000 vykort delas ut till äldre här – innehåller varning

Idag
15:42
Nyheter
/ Inrikes

Man hittad död – polisen misstänker mord

Idag
15:40
Nyheter
/ Inrikes

Misstänkt mord i södra Stockholm – en gripen

Idag
15:30
Nyheter
/ Inrikes

Svenska miljardärens lyxvilla såld – så mycket gick den för

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons