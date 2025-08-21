Amanda gick på toa i sin bostad – krävdes på 14 000 kronor

En morgon när Amanda Brander från Skinnskatteberg skulle uträtta sina behov orsakades stopp i toaletten – sedan krävdes hon på 14 000 kronor.

– Jag gick och sket helt enkelt, och använde för mycket papper, säger hon till Hem & Hyra.

Amanda Brander tog kontakt med fastighetsjouren direkt, som anlände till bostaden flera timmar senare. Väl framme kunde de snabbt lösa problemet med en sugpropp, och fastställde även att ingenting hade fastnat i röret.

Fick en faktura på 14 000 kronor: "Chockad och arg"

Kort efter incidenten fick Amanda en faktura från hyresvärden på närmare 14 000 kronor, något även Hem & Hyra uppmärksammat.

– Jag blev chockad och väldigt arg. Jag tänkte: 'Hur ska jag kunna betala detta?', berättar Amanda för Nyheter24.

Enligt Amanda hävdade hyresvärden att det skulle kunna vara hennes barn som orsakat toalettstoppet.

– Min ena son är åtta år och vet att man inte slänger saker i toaletten, och min yngsta hade precis lärt sig gå, förklarar hon.

Bestred fakturan

Amanda valde att bestrida fakturan, och skickade ett mejl till hyresvärden där hon förklarade att kravet var felaktigt och att hon inte tänkte betala. Det slutade med att hon bara behövde betala en tredjedel av summan.

– Det kändes inte rätt att behöva betala, men jag är tacksam över att jag inte behövde betala hela beloppet. Jag fick hjälp av Hyresgästföreningen. Rätt ska vara rätt, säger hon.

Hem & Hyra har varit i kontakt med hyresvärden som förklarar att de alltid vill hyresgästens bästa.