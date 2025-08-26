Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Tandborste

Det står B:et för i Oral-B – svaret chockerar

Publicerad: 26 aug. 2025, kl. 07:30
Bilder på en eltandborste och en Oral-B kartong.
Det står B:et för i Oral-B – svaret chockerar. Foto: Vilhelm Stokstad/TT/Stella Pictures

Oral-B tillverkar tandborstar och framförallt huvuden till el-tandborstar. Här får du veta vad B:et egentligen står för i Oral-B.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämne:

Tandborste

För att hålla god munhygien bör man borsta tänderna minst två gånger om dagen. Men vilket märke på tandborste eller tandkräm man använder är inte lika viktigt. Det som är viktig är att den inte är sliten, då slitna borstar rengör sämre.

I dag finns det flera märken att välja på när det kommer till just tandkräm, bland annat Colgate, Sensodyne, Zendium, Hi-Smile och Pepsodent.

LÄS MER: Här förbjuds Labubus – för farliga för att sälja

Få vet vad B:et står för i Oral-B

Men om du använder en tandborste från Oral-B, har du någon gång funderat vad B:et egentligen står för?

Annons

På X var det någon som ställde frågan, och svaren i tråden varierade. Det visade sig att väldigt få visste vad det står för, skriver engelska Daily Mirror. Några av kommentarerna i tråden var skämtsamma.

"Britney B**** och "Oral-B**** ", skrev en.

"Oral A misslyckades. Andra försöket fungerade", svarade en annan, enligt Daily Mirror.

En annan tänkte att B:et kunde stå för den framstående tandläkaren och produktforskaren BJ Hartman.

LÄS MER: Stor förändring för populära godiset – då börjar det gälla

Annons

Det står B:et för i Oral-B

Det riktiga svaret är dock att B:et i Oral-B står för "Brush" eller "Borste" på svenska.

Oral-B skapades av Dr. Robert Hutson på 1950-talet. Han uppfann en helt ny typ av tandborste, nämligen en rundad med mjuka e nylonborststrån och kallade den Oral-B 60, då den hade just 60 borsttofsar, skriver Daily Mirror.

Den nyuppfunna Oral-B tandborsten skulle kunna rengöra hela munhålan och vara mer effektiv än en vanlig tandborste, sa man.

LÄS MER: Kunderna rusar till Espresso House – det är anledningen

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
09:02
Nyheter
/ Inrikes

S kallar Strömmer till utskott efter våldsvåg

Idag
08:34
Nyheter
/ Inrikes

Allvarlig olycka mellan mopedbil och lastbil

Idag
08:30
Nyheter
/ Inrikes

Jagade björnhona med ungar -åtalas

Idag
08:30
Nyheter
/ Inrikes

Då är kontanterna tillbaka – enligt Bankomat

Idag
07:30
Nyheter
/ Inrikes

Det står B:et för i Oral-B – svaret chockerar

Idag
07:00
Nyheter
/ Inrikes

1 september införs nya lagen – så påverkas du

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons