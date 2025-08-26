Det står B:et för i Oral-B – svaret chockerar

Oral-B tillverkar tandborstar och framförallt huvuden till el-tandborstar. Här får du veta vad B:et egentligen står för i Oral-B.

För att hålla god munhygien bör man borsta tänderna minst två gånger om dagen. Men vilket märke på tandborste eller tandkräm man använder är inte lika viktigt. Det som är viktig är att den inte är sliten, då slitna borstar rengör sämre.

I dag finns det flera märken att välja på när det kommer till just tandkräm, bland annat Colgate, Sensodyne, Zendium, Hi-Smile och Pepsodent.

Få vet vad B:et står för i Oral-B

Men om du använder en tandborste från Oral-B, har du någon gång funderat vad B:et egentligen står för?

Annons

På X var det någon som ställde frågan, och svaren i tråden varierade. Det visade sig att väldigt få visste vad det står för, skriver engelska Daily Mirror. Några av kommentarerna i tråden var skämtsamma.

"Britney B**** och "Oral-B**** ", skrev en.

"Oral A misslyckades. Andra försöket fungerade", svarade en annan, enligt Daily Mirror.



En annan tänkte att B:et kunde stå för den framstående tandläkaren och produktforskaren BJ Hartman.

Annons

Det står B:et för i Oral-B

Det riktiga svaret är dock att B:et i Oral-B står för "Brush" eller "Borste" på svenska.

Oral-B skapades av Dr. Robert Hutson på 1950-talet. Han uppfann en helt ny typ av tandborste, nämligen en rundad med mjuka e nylonborststrån och kallade den Oral-B 60, då den hade just 60 borsttofsar, skriver Daily Mirror.