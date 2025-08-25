Stor förändring för populära godiset – då börjar det gälla

Från och med år 2026 så kommer det populära godiset Skittles genomgå en stor förändring i USA. Det meddelade Mars Wrigley i juli.
Då kommer godiset gå att köpa både med och utan artificiella färgämnen. Versionen utan kommer vara tillverkad utan artificiella färgämnen, skriver amerikanska lokaltidningen AL.com.
Färgämnet förbjuds i USA
Tidigare i år beslutade den amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drugs Administration, FDA, att man skulle förbjuda färgämnet nummer tre från landets livsmedel. Samma färgämne förbjöds i amerikansk kosmetika för 35 år sedan, på grund av dess potentiella cancerrisk.
Både jordgubbsmilkshakes, rosa lemonade och ketchup har därför fått ändra sin recept, på grund av FDAs beslut.
I juni hade forskare kommit fram till att var femte förpackat livsmedel i USA innehåller artificiella färgämnen, skriver Independent.
Skittles kommer få färg från naturliga källor
I maj i år meddelade FDA att man godkänt tre nya färgtillsatser från naturliga källor, som man kan använda istället för de artificiella ämnena. Och just nu håller Skittles på att utforska alternativen.
”Våra experter utforskar alternativ som uppfyller vetenskapliga säkerhetskriterier, tekniska krav och konsumentpreferenser”, skrev Mars Wrigley, företaget bakom Skittles, till Independent.