Stor förändring för populära godiset – då börjar det gälla

Det populära godiset kommer att genomgå en stor förändring i USA och få ett nytt recept.

Från och med år 2026 så kommer det populära godiset Skittles genomgå en stor förändring i USA. Det meddelade Mars Wrigley i juli.

Då kommer godiset gå att köpa både med och utan artificiella färgämnen. Versionen utan kommer vara tillverkad utan artificiella färgämnen, skriver amerikanska lokaltidningen AL.com.

Färgämnet förbjuds i USA

Tidigare i år beslutade den amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drugs Administration, FDA, att man skulle förbjuda färgämnet nummer tre från landets livsmedel. Samma färgämne förbjöds i amerikansk kosmetika för 35 år sedan, på grund av dess potentiella cancerrisk.

Både jordgubbsmilkshakes, rosa lemonade och ketchup har därför fått ändra sin recept, på grund av FDAs beslut.

I juni hade forskare kommit fram till att var femte förpackat livsmedel i USA innehåller artificiella färgämnen, skriver Independent.

Skittles kommer få färg från naturliga källor

I maj i år meddelade FDA att man godkänt tre nya färgtillsatser från naturliga källor, som man kan använda istället för de artificiella ämnena. Och just nu håller Skittles på att utforska alternativen.