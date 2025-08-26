Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes

Flera förgiftade av mystisk svamp: "Allvar"

Publicerad: 26 aug. 2025, kl. 14:10
Uppdaterad: 26 aug. 2025, kl. 14:55
Genrebilder. Foto: Martina Holmberg/TT & Pontus Lundahl/TT

Kiruna sjukhus har under tisdagen gått upp stabsläge sedan flera patienter sökt akutvård med symtom som tyder på förgiftning efter att ha ätit giftsvamp.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

”Det finns ingen misstanke om att personer i allmänheten skulle vara drabbade eller utsatta för någon risk. Situationen gäller en begränsad patientgrupp och hanteras med största allvar och noggrannhet”, säger Helena Fredriksson Ågren, verksamhetschef för akutmottagningarna i Kiruna och Gällivare samt sjukvårdsledare för Kiruna sjukvårdsområde, i ett pressmeddelande.

Sjukhuset har aktiverat sin krisledningsorganisation för att ”snabbt och effektivt” säkerställa att alla patienter får den vård de behöver.

Det är oklart vilken typ av svamp de tros ha ätit.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
14:10
Nyheter
/ Inrikes

Flera förgiftade av mystisk svamp: "Allvar"

Idag
14:10
Nyheter
/ Inrikes

Flera familjemedlemmar fälls för hedersmord

Idag
13:30
Nyheter
/ Inrikes

Allt om Jonas Abrahamsson: Utbildning, cv, lön & SJ-jobbet

Idag
13:18
Nyheter
/ Inrikes

V-toppen: Det är många som bråkar

Idag
12:30
Nyheter
/ Inrikes

Tjuvfiske: 550 ålar beslagtagna i Blekinge

Idag
11:39
Nyheter
/ Inrikes

85-årig man död i trafikolycka

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons