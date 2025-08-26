Flera förgiftade av mystisk svamp: "Allvar"

”Det finns ingen misstanke om att personer i allmänheten skulle vara drabbade eller utsatta för någon risk. Situationen gäller en begränsad patientgrupp och hanteras med största allvar och noggrannhet”, säger Helena Fredriksson Ågren, verksamhetschef för akutmottagningarna i Kiruna och Gällivare samt sjukvårdsledare för Kiruna sjukvårdsområde, i ett pressmeddelande.
Sjukhuset har aktiverat sin krisledningsorganisation för att ”snabbt och effektivt” säkerställa att alla patienter får den vård de behöver.
Det är oklart vilken typ av svamp de tros ha ätit.