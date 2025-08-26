Du har skalat kräftor fel hela livet – inte minst Stockholmare

Bröderna Josef och Joel Hansson jobbar med att koka och leverera havskräftor. De har märkt att vissa, och inte minst Stockholmare, tenderar att göra samma fel när de skalar sina kräftor...

Det är kräftsäsong och runt om i landet är det nog många som har en kräftskiva inplanerad i kalendern.

Den som har ätit kräftor i många år har sannolikt hunnit öva in en fingerfärdig teknik – men gör du verkligen helt rätt?

Bröderna Joel Hansson och Josef Hansson driver företaget Rörö Kräfta på Västkusten, och deras videoklipp på hur man skalar en kräfta på korrekt vis har gått viralt på Instagram och Tiktok.

Deras åsikt är nämligen att många, inte minst Stockholmare, gör fel.

"Så här kan du inte hålla på, knäppa upp den så här. Det är Stockholm-style, det går inte", säger Joel Hansson i klippet, som i skrivande stund har 149 000 visningar på Tiktok och 64 000 visningar på Instagram.

Annons

Så skalar du en kräfta rätt - enligt experterna

Metoden bröderna tipsar om går ut på att dela skalet på kräftstjärten på hälften, för att på så vis kunna trycka ut det köttet smidigt och utan att det skadas.

"Stockholmsmetoden" snarare går ut på att försöka skala bort stjärtskalet.



– Man ser folk hela tiden som gör fel, och då tänker man att "det skulle de vetat hur man gör", säger Joel Hansson i en intervju med TV4, med anledning av klippets succé.

Är du en av dem som skalat kräftor fel hela livet?