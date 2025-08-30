Ett omtyckt badhus i Vetlanda kommer behöva stänga, på grund av en fuktskada. Stora delar av badhuset ska rivas upp och renoveras.

I dagarna meddelade Vetlanda badhus att de kommer behöva stänga hela anläggningen då man fått en fuktskada och måste renovera.

Badhus stänger – har fått fuktskada

Man har upptäckt fuktskador i receptionen och därför måste både golv och väggar rivas i receptionen. Man ska även riva upp ingången till rehabbassängen och en bit in i trapphuset.

– Vi har sett tecken på fuktproblem i delar av badhuset under en tid. Provtagningar från en fuktkonsult visar att det finns fukt och påväxt på flera ställen och de rekommenderar att vi vidtar åtgärder så fort som möjligt, säger Elin Petersson, ansvarig byggprojektledare, i ett pressmeddelande.

Annons

Renoveringen kommer pågå i månader

Det är nödvändigt att renovera för att säkerställa en trygg och frisk miljö. Renoveringen kommer starta på höstlovet och pågå i ungefär två månader.

Renoveringen kommer inte påverka simundervisning för skolor, simklubben eller dykarföreningen. Man kommer få tillträde till bassängerna genom en separat ingång.

Badhuset kommer hållas stängt för allmänheten

Bassängerna, gymmet, relaxen och rehaben kommer dock hållas stängd för allmänheten.