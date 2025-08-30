I dagarna meddelade Vetlanda badhus att de kommer behöva stänga hela anläggningen då man fått en fuktskada och måste renovera.
Badhus stänger – har fått fuktskada
Man har upptäckt fuktskador i receptionen och därför måste både golv och väggar rivas i receptionen. Man ska även riva upp ingången till rehabbassängen och en bit in i trapphuset.
– Vi har sett tecken på fuktproblem i delar av badhuset under en tid. Provtagningar från en fuktkonsult visar att det finns fukt och påväxt på flera ställen och de rekommenderar att vi vidtar åtgärder så fort som möjligt, säger Elin Petersson, ansvarig byggprojektledare, i ett pressmeddelande.
Renoveringen kommer pågå i månader
Det är nödvändigt att renovera för att säkerställa en trygg och frisk miljö. Renoveringen kommer starta på höstlovet och pågå i ungefär två månader.
Renoveringen kommer inte påverka simundervisning för skolor, simklubben eller dykarföreningen. Man kommer få tillträde till bassängerna genom en separat ingång.
Badhuset kommer hållas stängt för allmänheten
Bassängerna, gymmet, relaxen och rehaben kommer dock hållas stängd för allmänheten.
– Vi har vänt och vridit på det, men tyvärr blir det helt stängt för allmänheten och vi hänvisar till Myresjö simhall. För dig som vill gå på simskola arbetar vi för att kunna erbjuda extra tider i simhallen i Myresjö, säger Jonas Sköld, badhuschef, i ett pressmeddelande.