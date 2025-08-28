Skräck på Stilla havet – lyxkryssare tiltar i stormen

En lyxkryssare i Stilla havet hamnade mitt i en stor storm och tiltade. Båten började ta in vatten och porslin flög överallt innan kaptenen fick kontroll på situationen.

Den 20 augusti var fartyget Carnival Cruise Line mitt ute på Stilla havet mellan Los Angeles och Mexiko när det inträffade en stor storm.

Forsade vatten från en av hissarna ombord

Det började både blåsa kraftigt, regna, blixtra och åska. I samband med stormen tiltade hela båten och det började forsa in vatten i båtens hissystem och på ett av båtens dansgolv, vilket USA Today var först att rapportera om.

I butikerna ramlade parfymflaskor från hyllorna och krossades. Och i en av restaurangerna ombord flög det tallrikar och disk överallt, vilket en gäst ombord filmade och lade ut på Tiktok.

Fartygets kapten fick styra mot lugnare sjö

Fartyget var ute på en åtta dagar lång kryssning när stormen slog till.

– Händelsen var snabbt över och när kaptenen manövrerat fartyget till lugnare sjö kunde besättningen skifta fokus till att hjälpa gästerna och städa upp, sa Matt Lupoli, talesperson för kryssningsrederiet, till USA Today.

Ingen ska ha skadats allvarligt ombord när båten tiltat, men ett fåtal gäster fick undersökas av fartygets vårdteam.

– Ett litet antal gäster undersöktes av vårt medicinska team ombord. Det fanns inga allvarliga skador och ingen betydande påverkan på fartygets system och funktioner. Fartygets rutt påverkades inte och det seglar nu sin nästa resa.

Därför tiltade lyxkryssaren på Stilla havet

Anledningen till att båten tiltat under stormen ska ha varit förskjutning av vikt och balans på kryssningsfartyget.

– När det gäller ett kryssningsfartyg som inte transporterar last är det vanligtvis väderförorsakat, förklarar Joanna Kuther, ägare av Port Side Travel Consultants, USA Today.