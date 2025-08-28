Högdräktig ko skickades till slakt – lantbrukare polisanmäld

En lantbrukare har polisanmälts av länsstyrelsen för misstänkt djurplågeri. Djurägaren från Ljungby kommun
ska nämligen ha skickat en högdräktig kviga till slakt.
Kon var mindre än 28 dagar från kalvning, vilket även Sveriges Radio rapporterat om.
Djurägaren bröt mot djurskyddslagen
Att skicka en dräktig ko till slakt strider mot djurskyddslagen. I Sverige är det nämligen olagligt att både transportera högdräktiga kor till slakt. Den som ändå väljer att göra detta strider mot djurskyddslagen och riskerar böter.
Lagen förbjuder att djur utsätts för onödigt lidande eller obehag vid slakt eller avlivning.
Polis och åklagare kommer att utreda detta fall.