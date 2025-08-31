Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Polisen

Brand på pappersbruk – inte under kontroll

Publicerad: 31 aug. 2025, kl. 14:06
Uppdaterad: 31 aug. 2025, kl. 15:17
13 brandstyrkor är kallade till Hylte där det brinner i ett pappersbruk, enligt P4 Halland. Foto: Johan Nilsson/TT

En brand har brutit ut på ett pappersbruk i Hylte kommun rapporterar P4 Halland. Branden är inte under kontroll och 13 brandstyrkor har kallats till platsen.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Ämne:

Polisen

Branden ska ha börjat i en vägg och i en kabelstam och kan ha spridit sig upp i taket, enligt räddningstjänsten.

— Vi är på väg till platsen för att bistå räddningstjänsten, säger Adam Isaksson Samara, presstalesperson för polisen i region Väst till TT.

Isaksson Samara säger också att det inte finns några uppgifter om personskador. I nuläget finns heller inga brottsmisstankar.

Enligt Hallandsposten meddelade SOS-alarm strax efter klockan 14 att räddningstjänsten hade släckt på ett ställe och delat upp styrkorna för att undersöka om branden spridit sig.

Räddningstjänsten räknar med att vara kvar i minst tre timmar till.

Kommentarer

