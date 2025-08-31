Brand på pappersbruk – inte under kontroll

En brand har brutit ut på ett pappersbruk i Hylte kommun rapporterar P4 Halland. Branden är inte under kontroll och 13 brandstyrkor har kallats till platsen.

Branden ska ha börjat i en vägg och i en kabelstam och kan ha spridit sig upp i taket, enligt räddningstjänsten.

— Vi är på väg till platsen för att bistå räddningstjänsten, säger Adam Isaksson Samara, presstalesperson för polisen i region Väst till TT.

Isaksson Samara säger också att det inte finns några uppgifter om personskador. I nuläget finns heller inga brottsmisstankar.

Enligt Hallandsposten meddelade SOS-alarm strax efter klockan 14 att räddningstjänsten hade släckt på ett ställe och delat upp styrkorna för att undersöka om branden spridit sig.