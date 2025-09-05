I helgen inträffar en total månförmörkelse som kommer att vara synlig från Sverige. Nyheter24 reder ut hur ofta fenomenet inträffar, vilket datum och vilken tid månförmörkelsen inträffar i Sverige samt hur du går tillväga för bästa möjliga upplevelse.

Hittills har 2025 bjudit på både en partiell solförmörkelse och en partiell månförmörkelse, i folkmun ofta kallad "blodmåne", och nu väntar ytterligare ett häftigt fenomen för den som intresserar sig för astronomi.

I helgen inträffar nämligen en total månförmörkelse – som dessutom kommer att vara synlig från Sverige – och det är inte en helt vanlig företeelse.

Foto: Yvonne Åsell/TT

Hur ofta inträffar totala månförmörkelser eller "blodmåne"?

För Nyheter24 förklarar Anders Eriksson, forskare på Institutet för rymdfysik vid Uppsala universitet, att en total månförmörkelse innebär att hela månen hamnar i jordskuggan, så att den knappt blir synlig.

– Helt mörk blir den inte, den blir lite upplyst av solljus som bryts i jordens atmosfär. Rött ljus bryts mest så månen ser rödaktig ut under en total förmörkelse, säger han.

På grund av den rödaktiga färgen kallas ofta månförmörkelse för "blodmåne" i folkmun, men i astronomikretsar ses detta som en oseriös benämning.

Total månförmörkelse i september 2025 – datum & tid för "blodmåne" i Sverige

Eric Stempels, som precis som Anders Eriksson är verksam som forskare på Institutet för rymdfysik vid Uppsala universitet, uppger att månförmörkelser inträffar omkring 2-3 gånger per år.

– Men inte alla förmörkelser är synliga från Sverige. Antalet per år varierar också. Vissa år sker inga förmörkelser alls.

Foto: Mark Baker/AP/TT

Den totala månförmörkelse som nu närmar sig kommer dock kunna ses från Sverige. Datumet som gäller är den 7 september.

– Månförmörkelsen börjar redan kring klockan 18.30, men då är månen fortfarande under horisonten i Sverige. När månen sedan går upp, kring klockan 19.30, vid Stockholms horisont, är månen redan helt förmörkad, förklarar Stempels och fortsätter:

– Förmörkelsen mörkaste fas inträffar mellan klockan 20.00 och klockan 20.30.

Den totala månförmörkelsen slutar omkring klockan 20.50, enligt Anders Eriksson.

– Så har man kräftskiva kan man fram till dess hoppas på en någorlunda färgmatchad kräftmåne. Om vädret är gott, vill säga.

Förmörkelsen är helt över vid klockan 21.55, uppger Stempels.

Foto: Hasse Holmberg/TT

Hur ser man den totala månförmörkelsen den 7 september 2025?

Om väderleken är god nog ska den som vill se månförmörkelsen se till att ha en fri horisont mot öst och sydöst.

– Detta eftersom hela fenomenet syns på ganska låg höjd över horisonten. Saturnus syns lite till vänster om månen, säger Eric Stempels.

Han fortsätter:

– Man kan med fördel använda en fältkikare, gärna på stativ, för att se detaljer på månen, men det behövs inte. Vill man fotografera månförmörkelsen blir det bäst med en systemkamera och teleobjektiv. Fenomenet går även att se från större städer, men om man åker till en lagom mörk plats kan man se hur stjärnorna framträder under förmörkelsens mörkaste fas.