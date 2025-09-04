Skarpa uppmaningen till föräldrar: Lås in era mediciner

Läkemedelsverket och Giftinformationscentralen uppmanar tonårsföräldrar att låsa in hemmets mediciner.

Den 4 september uppmärksammas "Dagen för ungas psykiska hälsa" och med anledning av det har Giftinformationscentralen, som är en del av Läkemedelsverket, nu upprepat en tidigare kampanj de bedrivit under flaggen "Tonårssäkra ditt hem".

På senare år har nämligen rapporterna om psykisk ohälsa bland tonåringar ökat och i den statistik som Giftinformationscentralen för har man noterat att många använder just lättillgängliga läkemedel för att skada sig själva.

Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT

Samtidigt visade en Novus-undersökning, genomförd 2024 på uppdrag av Läkemedelsverket, att drygt hälften av tonårsföräldrarna hade kännedom om att receptfria läkemedel kan användas för självskadebeteenden. Men endast en av tio av dessa föräldrar hade medicinerna inlåsta.

Hit kan du vända dig om du mår dåligt SOS Alarm, telefonnummer: 112. Vid akuta situationer eller vid tankar på självmord, ring alltid 112.

Vid akuta situationer eller vid tankar på självmord, ring alltid 112. Mind Självmordslinjen, telefonnummer: 90101. Stödlinje för personer med självmordstankar som är öppen dygnet runt. Chatt finns också tillgänglig via hemsidan: chat.mind.se

Stödlinje för personer med självmordstankar som är öppen dygnet runt. Chatt finns också tillgänglig via hemsidan: chat.mind.se Spes – suicidprevention och efterlevandes stöd, telefonnummer: 020-18 18 00. Telefonlinjen är öppen alla dagar klockan 19-22.

Telefonlinjen är öppen alla dagar klockan 19-22. Vårdguiden, telefonnummer: 1177 . Sjukvårdsrådgivning som kan ge information om närmaste psykiatriska akutmottagning. Hemsida: www.1177.se

. Sjukvårdsrådgivning som kan ge information om närmaste psykiatriska akutmottagning. Hemsida: www.1177.se Jourhavande kompis. Tar emot chattsamtal från barn och unga upp till 25 år. Chatten är öppen måndag-fredag klockan 18-22 och klockan 14-18 under helger. Hemsida: jourhavandekompis.se

Tar emot chattsamtal från barn och unga upp till 25 år. Chatten är öppen måndag-fredag klockan 18-22 och klockan 14-18 under helger. Hemsida: jourhavandekompis.se Jourhavande medmänniska, telefonnummer: 08 - 702 16 18. Telefonlinjen är öppen klockan 21-06. Chatt finns också tillgänglig, klockan 21-24 lördag, söndag, måndag och tisdag, via hemsidan jourhavande-medmanniska.se/chatt

Telefonlinjen är öppen klockan 21-06. Chatt finns också tillgänglig, klockan 21-24 lördag, söndag, måndag och tisdag, via hemsidan jourhavande-medmanniska.se/chatt Bris (Barnens rätt i samhället), telefonnummer: 116 111. Telefonjour dygnet runt alla dagar i veckan. Chatt finns också tillgänglig via barn.bris.se

Telefonjour dygnet runt alla dagar i veckan. Chatt finns också tillgänglig via barn.bris.se Friends, telefonnummer: 08 - 545 519 90. Telefonlinjen är öppen måndag-fredag klockan 9-12. Mellan klockan 9-16 på vardagar kan man även få mejlkontakt via radgivning@friends.se

Telefonlinjen är öppen måndag-fredag klockan 9-12. Mellan klockan 9-16 på vardagar kan man även få mejlkontakt via radgivning@friends.se Kvinnofridslinjen, telefonnummer: 020 – 50 50 50. Telefonlinje för dig som utsatts för fysiskt, sexuellt eller psykiskt våld. Linjen är öppen dygnet runt.

Tragiska händelser kan förhindras

Giftinformationscentralen vill därför påminna om vikten av att förvara läkemedel på ett säkert sätt.

– Läkemedel kan bli ett medel för självskada. Ofta är läkemedelsöverdoser impulshandlingar. Genom att tänka på hur man förvarar mediciner i hemmet kan tragiska händelser förhoppningsvis förebyggas, säger Johanna Nordmark Grass, överläkare på myndigheten, i ett nytt pressmeddelande.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Så tonårssäkrar du hemmet

I samma pressmeddelande delar Giftinformationscentralen och Läkemedelsverket fyra tips för att tonårssäkra hemmet:

Lås in alla läkemedel, även receptfria sådana, gärna i ett medicinskåp.

Ha inte för stora mängder medicin hemma.

Se till att gamla och oanvända mediciner lämnas in på apotek.

Se till att du är den som ansvarar för medicinerna.

Vidare uppger man:

"Om du misstänker att ditt barn har fått i sig en för stor mängd läkemedel, ring omgående 112 och begär giftinformation för hjälp och råd om vad som behöver göras. Invänta aldrig förgiftningssymtom. Vid påtaglig slöhet, medvetslöshet, kramper, andningssvårigheter eller andra uttalade symtom, ring 112 för ambulans. Uppsök alltid sjukhus vid avsiktlig överdosering. En självskadande handling är ett allvarligt tillbud."