Från och med den 1 september infördes en ny lag i den amerikanska delstaten South Carolina. I Sverige har motsvarande lag funnits i sju år. Vad gäller?

En ny lag i delstaten South Carolina i USA har trätt i kraft. Från och med 1 september riskerar bilister 100 dollar i böter, motsvarande cirka 1 100 svenska kronor, om de ertappas med telefonen i handen bakom ratten.

Sverige införde redan 2018 ett förbud mot att hålla mobilen i handen under körning – men till skillnad från USA finns inga fasta bötesbelopp i lagen. I stället avgör polisen från fall till fall, och det kan bli fråga om både böter och indraget körkort.

Ny lag i trafiken här – från 1 september

Den nya lagen i South Carolina innebär att förare endast får använda mobilen via röststyrning, fäste eller hörlurar. Att skicka meddelanden, scrolla eller hålla telefonen i handen är nu olagligt – även vid rödljus, det rapporterar The Sun.

Undantag görs för nödsamtal, gps (utan att röra telefonen), samt om bilen står parkerad.

Första förseelsen ger en bot på 100 dollar. Om det upprepas inom tre år höjs beloppet till 200 dollar plus två prickar i körkortsregistret.

Under de första sex månaderna får förare dock bara en varning, något som liknar de svenska informationskampanjerna som föregick lagändringen 2018.

Sträng lag i Sverige – men få böter

Trots mobilförbud i Sverige som har funnits i över sju år, är det fortfarande vanligt att se bilister med mobilen i handen. Många experter menar att lagen är tandlös – både vad gäller övervakning och konsekvenser, vilket flera medier har rapporterat om, däribland Teknikens värld.

Enligt Transportstyrelsen leder distraherad körning till ett betydande antal olyckor varje år, och myndigheten har efterlyst skärpt tillämpning av lagen.

Till skillnad från USA:s fasta böteslopp, sker svensk bötfällning oftast genom en böter på 1 500 kronor – men det kräver att föraren ertappas på bar gärning.

En internationell trend

South Carolina är långt ifrån ensam. Delstater som lowa, Pennsylvania och Louisiana har infört liknande handsfree-lagar det senaste året, med varierande bötesbelopp och olika typer av övergångsperioder.

Trenden är tydlig, fler länder går mot en striktare syn på mobilanvändning bakom ratten.