Bensin för 14 kronor litern – då kan det bli verklighet

I dag ligger priset för bensin blyfri 95 på omkring 15,40 och 16 kronor. Det är det lägsta priset på fyra år, och betydligt läge än toppnivåerna 2022.
Nu ser det ut som att priserna kan komma att sjunka ytterligare, skriver Dagens PS.
Det bestämmer priset på bensin
Priset på bensin styrs framför allt av priset på olja och av valutamarknaden. Men även av skatter, avgifter och givetvis även bensinmackens ägare som sätter sitt pris.
Enligt företrädare för amerikanska oljeindustrin kommer priset på olja att falla under nästa år. Det i kombination med att dollarn sjunker i jämförelse med kronan, kommer att resultera i lägre pris på bensin.
Då sjunker priset på soppa
Om allt går som förutspått, så kommer priset på bensin börja sjunka i vinter och början på 2026, och slutligen hamna på under 14 kronor litern.