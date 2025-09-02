Bensin för 14 kronor litern – då kan det bli verklighet

Det ser ut som att bensinpriserna kan komma att sjunka rejält. I alla fall om man tror amerikanerna.

I dag ligger priset för bensin blyfri 95 på omkring 15,40 och 16 kronor. Det är det lägsta priset på fyra år, och betydligt läge än toppnivåerna 2022.

Nu ser det ut som att priserna kan komma att sjunka ytterligare, skriver Dagens PS.

Det bestämmer priset på bensin

Priset på bensin styrs framför allt av priset på olja och av valutamarknaden. Men även av skatter, avgifter och givetvis även bensinmackens ägare som sätter sitt pris.

Enligt företrädare för amerikanska oljeindustrin kommer priset på olja att falla under nästa år. Det i kombination med att dollarn sjunker i jämförelse med kronan, kommer att resultera i lägre pris på bensin.

