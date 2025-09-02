Nyheter24
Annons
Nyheter /Motor /Bensin

Bensin för 14 kronor litern – då kan det bli verklighet

Publicerad: 2 sep. 2025, kl. 09:00
En plånbok med mynt och en bensinpump.
Hur ofta tankar du? Foto: Henrik Montgomery/TT & Claudio Bresciani/TT

Det ser ut som att bensinpriserna kan komma att sjunka rejält. I alla fall om man tror amerikanerna.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Bensin, Bensinmack, bränslepris

I dag ligger priset för bensin blyfri 95 på omkring 15,40 och 16 kronor. Det är det lägsta priset på fyra år, och betydligt läge än toppnivåerna 2022. 

Nu ser det ut som att priserna kan komma att sjunka ytterligare, skriver Dagens PS.

LÄS MER: Skrämmande siffror: Så många kör för fort vid skolor

Det bestämmer priset på bensin

Priset på bensin styrs framför allt av priset på olja och av valutamarknaden. Men även av skatter, avgifter och givetvis även bensinmackens ägare som sätter sitt pris. 

Annons

Enligt företrädare för amerikanska oljeindustrin kommer priset på olja att falla under nästa år. Det i kombination med att dollarn sjunker i jämförelse med kronan, kommer att resultera i lägre pris på bensin. 

MISSA INTE: 70-åring körde utan körkort – nu tar hovrätten bilen

Då sjunker priset på soppa

Om allt går som förutspått, så kommer priset på bensin börja sjunka i vinter och början på 2026, och slutligen hamna på under 14 kronor litern. 

LÄS MER: Gör du det här i trafiken? Då riskerar du 1 900 kronor i böter

Kommentarer

Senaste nytt

Igår
22:30
Nyheter
/ Motor

70-åring körde utan körkort – nu tar hovrätten bilen

Igår
19:00
Nyheter
/ Motor

Tesla rasar i Sverige – andra bilmärken ökar kraftigt

Igår
17:00
Nyheter
/ Biltester

​Så bra är nya Audi RS 6 GT – världens roligaste familjebil?

Söndag
22:00
Nyheter
/ Motor

Skrämmande siffror: Så många kör för fort vid skolor

Söndag
19:30
Nyheter
/ Inrikes

Gör du det här i trafiken? Då riskerar du 1 900 kronor i böter

Lördag
18:00
Nyheter
/ Motor

Varning för trafikolyckor i höst – var uppmärksam här

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons