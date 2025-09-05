En 15-åring har hittats vid liv i USA efter att ha varit försvunnen i över ett år.

Under torsdagen kom nyheten som många hade slutat våga hoppas på: en tonårsflicka i Florida som varit försvunnen i över ett år återfanns vid liv.

Försvunnen 17 månader – hittades vid liv

En15-årig flicka som anmälts försvunnen sedan april 2024 har nu hittats i South Apopka, Florida, det rapporterar Newsweek.

Tonåringen, vars identitet inte offentliggjorts, har blivit ett bekräftat offer för människohandel.

Hon lokaliserades efter att utredare lyckats spåra en möjlig adress i en förort i Orlando. Detaljer kring var och hur hon hölls "fångad" har ännu inte avslöjats.

Flickan hade tidigare anmälts försvunnen till amerikansk polis, och fallet hade sedan dess varit på agendan för flera utredningsinsatser. Enligt uppgifter fanns dessutom en pågående arresteringsorder mot henne, vilket i sin tur ledde till att man följde upp nya spår och till slut återfann henne.

"Unik operation"

I juni 2024 meddelade Floridas justiteminister resultaten av en operation, där 60 försvunna barn återfanns och åtta personer greps – en av dem misstänkt för människohandel. Det framgår dock inte om flickan var en av barnen som återfanns i operationen.

– Det unika med den här operationen var att barnen inte bara hittades, utan också fick fysisk och psykologisk vård, säger William Berger, justitieminister i Florida, enligt Newsweek.

Efter att flickan hittats överfördes hon till ungdomsrättsmyndighetens vård, där hon ska få stöd, samtidigt som rättsprocessen äger rum.