"Brådskande" meddelande från Skatteverket är fejk

Under senare år har polisen gått ut med varning efter varning för så kallat nätfiske, även kallat phishing, vilket enligt myndigheten är när bedragare via mejl försöker lura mottagare till att "klicka på en länk och fylla i bankuppgifter".
Även andra myndigheter, såväl som företag, har vid flera tillfällen uppmanat allmänheten till att vara vaksamma på mejl som ser ut att komma från dem, men som i själva verket kommer från bedragare.
Bara under den senaste veckan har Nyheter24 rapporterat om flera fall av sådana här bedrägerier. I ett fall har bedragare utgett sig för att komma från resebolaget TUI och i ett annat fall har man påstått sig vara en Indeed-rekryt vid namn "Anne Blomquist".
Så skyddar du dig mot bedrägerier
- Lämna aldrig ut kortuppgifter eller personliga uppgifter.
- Var misstänksam om du får mejl eller sms när du uppmanas klicka på en länk och lämna känsliga uppgifter, som koder och personuppgifter. Följa aldrig sådana instruktioner. Inga banker eller seriösa företag skickar sådana meddelanden. Är du osäker, ring din bank eller företaget.
- Ha unika lösenord för dina viktigaste tjänster, som din mejl, banken och e-legitimationen.
- Godkänn aldrig att någon fjärrstyr din dator eller telefon.
Källa: Polisen
Bedragare utger sig för att vara Skatteverket i "brådskande" mejl
Och nu är bedragare i farten igen. Denna gång rör det sig om ett mejl som ser ut att komma från Skatteverket och där det påstås att mottagaren har en skatteåterbäring att hämta ut, rapporterar Råd & Rön.
I mejlet, står det att det rör sig om ett "brådskande meddelande" och att återbäringen "upphör om 3 dagar". Innan dess uppmanas mottagaren att klicka på en länk märkt med "Starta din återbäring".
Men klickar man på länken kommer man inte till Skatteverket, utan en hemsida upprättad av bedragarna.
Skatteverkets råd till den som drabbats
Tillvägagångssättet, där bedragarna lockar med en påstådd skatteåterbäring, är vanligt förekommande och är någonting Skatteverket varnar för på den egna hemsidan.
Där ger man dessutom följande råd till den som "gått på" bluffen:
"Om du av misstag har råkat klicka på en länk i mejlet kan du drabbas av virus eller så kallade trojaner. Kontakta din it-support om du är orolig. Skatteverket kan inte ge råd eftersom vi inte vet om mejlen kan ha skadat din dator. Om du har fyllt i eller uppgett uppgifter och därför blivit utsatt för bedrägeri ska du kontakta polisen för att anmäla brottet. Du bör också kontakta din bank snarast för att spärra ditt konto."