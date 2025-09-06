"Brådskande" meddelande från Skatteverket är fejk

Ett bluff-mejl som påstås vara "brådskande" och som ser ut att komma från Skatteverket florerar just nu, rapporterar Råd & Rön.

Under senare år har polisen gått ut med varning efter varning för så kallat nätfiske, även kallat phishing, vilket enligt myndigheten är när bedragare via mejl försöker lura mottagare till att "klicka på en länk och fylla i bankuppgifter".

Även andra myndigheter, såväl som företag, har vid flera tillfällen uppmanat allmänheten till att vara vaksamma på mejl som ser ut att komma från dem, men som i själva verket kommer från bedragare.

Bara under den senaste veckan har Nyheter24 rapporterat om flera fall av sådana här bedrägerier. I ett fall har bedragare utgett sig för att komma från resebolaget TUI och i ett annat fall har man påstått sig vara en Indeed-rekryt vid namn "Anne Blomquist".

Foto: Henrik Montgomery/TT

Så skyddar du dig mot bedrägerier Lämna aldrig ut kortuppgifter eller personliga uppgifter.

Var misstänksam om du får mejl eller sms när du uppmanas klicka på en länk och lämna känsliga uppgifter, som koder och personuppgifter. Följa aldrig sådana instruktioner. Inga banker eller seriösa företag skickar sådana meddelanden. Är du osäker, ring din bank eller företaget.

Ha unika lösenord för dina viktigaste tjänster, som din mejl, banken och e-legitimationen.

Godkänn aldrig att någon fjärrstyr din dator eller telefon. Källa: Polisen

Bedragare utger sig för att vara Skatteverket i "brådskande" mejl

Och nu är bedragare i farten igen. Denna gång rör det sig om ett mejl som ser ut att komma från Skatteverket och där det påstås att mottagaren har en skatteåterbäring att hämta ut, rapporterar Råd & Rön.

I mejlet, står det att det rör sig om ett "brådskande meddelande" och att återbäringen "upphör om 3 dagar". Innan dess uppmanas mottagaren att klicka på en länk märkt med "Starta din återbäring".

Men klickar man på länken kommer man inte till Skatteverket, utan en hemsida upprättad av bedragarna.

Foto: Johan Nilsson/TT

Skatteverkets råd till den som drabbats

Tillvägagångssättet, där bedragarna lockar med en påstådd skatteåterbäring, är vanligt förekommande och är någonting Skatteverket varnar för på den egna hemsidan.

Där ger man dessutom följande råd till den som "gått på" bluffen: