"Anne Blomquist" försöker lura dig – svara inte

Ett falskt sms, där avsändaren påstås vara en kvinna anställd vid en internationell jobbsajt, har skickats till flera personer i Sverige. Nu uppmanar företaget, som ligger bakom jobbsajten, till vaksamhet.

Under 2024 anmäldes 230 330 bedrägeribrott, exklusive bidragsbrott, vilket var en minskning med 3 procent jämfört med året dessförinnan, enligt Brottsförebyggande rådet. Samma år minskade också brottsvinsterna från bedrägerier för första gången sedan 2020.

"Jämfört med året innan minskade vinsterna med 16 procent. Anledningen är bland annat ett intensifierat arbete för att försvåra genomförandet av bedrägeribrott", skrev polisen i ett pressmeddelande om det positiva trendbrottet i mars i år.

Foto: Daniella Backlund/SvD/TT

Trots denna positiva utveckling har bedrägerivarningarna avlöst varandra på sistone.

Till exempel gick företaget TUI nyligen ut och informerade om att deras varumärke utnyttjats i ett falskt sms-utskick, där mottagarna påstås ha gjort en bokning de inom 14 dagar kommer att faktureras för.

Men allt är alltså ett bedrägeri och mer specifikt så kallad smishing, där bedragarna utger sig för att vara någon annan för att komma åt känsliga uppgifter eller lura mottagaren att klicka på skadliga länkar.

Så skyddar du dig mot bedrägerier Lämna aldrig ut kortuppgifter eller personliga uppgifter.

Var misstänksam om du får mejl eller sms när du uppmanas klicka på en länk och lämna känsliga uppgifter, som koder och personuppgifter. Följa aldrig sådana instruktioner. Inga banker eller seriösa företag skickar sådana meddelanden. Är du osäker, ring din bank eller företaget.

Ha unika lösenord för dina viktigaste tjänster, som din mejl, banken och e-legitimationen.

Godkänn aldrig att någon fjärrstyr din dator eller telefon. Källa: Polisen

Bluff-sms från "Anne Blomquist"

Nu har ytterligare ett företag utnyttjats i ett smishing-bedrägeri. Nyheter24 har tagit del av ett falskt sms, skickat från ett filippinskt telefonnummer, som skickats till flera svenskar under de senaste dagarna.

I detta sms, där avsändaren påstås vara en kvinna vid namn Anne Blomquist på den internationella jobbsajten Indeed, står följande:

"Hej, ledsen att jag stör dig! Jag heter Anne Blomquist och jobbar på Indeed. Vi vill gärna hitta ett onlinejobb ät dig. Dagslönen är 1 000 till 3 000 SEK, du kan arbeta 60 till 90 minuter per dag vid din önskade tid och plats (dagslön). Observera: (Du mäste vara 20 är eller äldre.) Om du uppfyller kriterierna och vill veta mer, vänligen svara 'ja' eller 'nej'."

Bild: Nyheter24

I samtliga fall tycks meddelandet ha skickats till flera personer samtidigt, som alltså ingår i samma sms-tråd. Vissa mottagare har svenska telefonnummer, medan andra exempelvis amerikanska nummer.

I alla sms förekommer stavfel, där "å" ersatts med "ä".

Indeed: Anmäl misstänkta sms till lokala myndigheter

När Nyheter24 kontaktar Indeed uppger Felix Altmann, som är pressansvarig på företagets europeiska avdelning, att de känner till dessa sms.

"Vi är medvetna om bedrägerier runt om i Europa som involverar individer som utger sig för att vara Indeed-rekryter som erbjuder fejkjobb och som försöker komma åt personlig information. Detta är på inget sätt kopplat till Indeed", skriver han i ett mejl.

Fortsättningsvis uppmanar Altmann jobbsökande att vara försiktiga när det kommer till meddelanden där man erbjuds löner som är "för bra för att vara sanna" och att inte svara.